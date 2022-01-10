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Обрыв троллейбусных проводов произошел на ул. Ванеева в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил очевидец событий.
По его словам, инцидент произошел около дома №70/4 на ул. Ванеева в районе перекрёстка ул. Ванеева - ул. Сусловой.
В настоящее время движение троллейбусов от площади Советской в сторону центра города остановлено.
Согласно данным портала Яндекс. Пробки, движение остального транспорта в центр города по улицам Ванеева и Сусловой затруднено - наблюдаются пробки.
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