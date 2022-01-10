Выксунский завод ОМК поставил трубы в кассетах для нефтегазоконденсатного месторождения на Крайнем Севере Бизнес

Фото: пресс-служба компании

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Объединенная металлургическая компания (ОМК) поставила трубы в кассетах для нефтегазоконденсатного месторождения на Крайнем Севере. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, компания заявила о своей технической возможности производить продукцию с заданными характеристиками и специальную упаковку для нее на одной производственной площадке.

Отмечается, что в дальнейшем это позволит поставлять продукцию такого рода на объекты Крайнего Севера для освоения Арктики в полном соответствии с требованиями заказчика.

В конце прошлого года ОМК создала 830 тонн изолированных труб большого диаметра для обустройства нефтегазоконденсатного месторождения на Крайнем Севере. Также на базе ОМК была разработана и специальная упаковка – металлические кассеты, предназначенные для защиты продукции в процессе транспортировки. Известно, что весь заказ был изготовлен на территории Нижегородской области - на выксунском заводе ОМК.

В пресс-службе завода отметили. что трубы диаметром 530 мм были произведены c заводским антикоррозионным наружным покрытием, с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана и с защитной оболочкой из оцинкованной стали.

Помимо этого, специалисты завода обеспечили увеличенные требования к механическим свойствам труб, которые обусловлены их применением в условиях низких температур (до -60ºC). Кроме этого, была разработана и изготовлена конструкция упаковки — металлических кассет, прочность которых должна обеспечивать возможность безопасного складирования и перевозки труб не менее чем в три яруса. Для этого потребовалось согласовать новые схемы отгрузки с РЖД и провести дополнительные испытания на соударения труб в вагоне-платформе.



"Мы впервые поставляли трубы в кассетах, подтвердив техническую возможность производить продукцию с заданными характеристиками и специальную упаковку для нее на одной производственной площадке. Это позволит нам в перспективе поставлять продукцию такого рода на объекты Крайнего Севера для освоения Арктики в полном соответствии с требованиями заказчика", - сказал руководитель "ОМК ТЭК" Вадим Сахарнюк.

По его словам, разработанные сотрудниками завода конструкции кассет исключили контакт между наружными поверхностями изолированных труб и защитили их от механических воздействий в процессе перемещения, упаковки, хранения и транспортировки различными видами транспорта, притом что складировали трубы в кассетах на высоту от трех метров. Дополнительно была обеспечена и сохранность маркировки готовых изделий.