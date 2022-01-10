Артем Алешкин возглавил розничный блок банка "Открытие"

Артем Алешкин
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Старшим вице-президентом, руководителем розничного бизнеса банка "Открытие" назначен Артем Алешкин. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Согласно информации, в новой должности он будет отвечать за укрепление позиций банка "Открытие" в ключевых сегментах банковской розницы, повышение эффективности розничного бизнеса и рост активной клиентской базы.
СПРАВКА:
Артем Алешкин родился 26 января 1980 года в Самаре. В 2002 году окончил Самарскую Государственную Экономическую академию по специальности "Финансы и кредит".
Артем имеет 20-летний опыт работы в российском банковском бизнесе. В 2002 - 2007 годах работал в Русфинанс Банке, где прошел путь от стажера управления продаж до начальника регионального управления. Отвечал за развитие региональной сети и управление продажами по России. В 2007 году перешел в Банк Хоум Кредит на должность заместителя директора департамента банковской сети.
Затем возглавлял департамент развития и управления бизнесом и департамент розничного бизнеса. Последние 6 лет занимал должность заместителя председателя правления банка, курируя развитие розничных продуктов, цифровые каналы продаж, CRM, и маркетинговые коммуникации.
Осенью 2021 года присоединился к команде банка "Открытие" в должности заместителя руководителя розничного блока.
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