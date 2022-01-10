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Бизнес

Артем Алешкин возглавил розничный блок банка "Открытие"

01 февраля 2022 13:22  [56] Бизнес
Артем Алешкин

Артем Алешкин

Фото: пресс-служба компании

Старшим вице-президентом, руководителем розничного бизнеса банка "Открытие" назначен Артем Алешкин. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, в новой должности он будет отвечать за укрепление позиций банка "Открытие" в ключевых сегментах банковской розницы, повышение эффективности розничного бизнеса и рост активной клиентской базы.

СПРАВКА:
Артем Алешкин родился 26 января 1980 года в Самаре. В 2002 году окончил Самарскую Государственную Экономическую академию по специальности "Финансы и кредит".

Артем имеет 20-летний опыт работы в российском банковском бизнесе. В 2002 - 2007 годах работал в Русфинанс Банке, где прошел путь от стажера управления продаж до начальника регионального управления. Отвечал за развитие региональной сети и управление продажами по России. В 2007 году перешел в Банк Хоум Кредит на должность заместителя директора департамента банковской сети.

Затем возглавлял департамент развития и управления бизнесом и департамент розничного бизнеса. Последние 6 лет занимал должность заместителя председателя правления банка, курируя развитие розничных продуктов, цифровые каналы продаж, CRM, и маркетинговые коммуникации.

Осенью 2021 года присоединился к команде банка "Открытие" в должности заместителя руководителя розничного блока.

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Теги:
Банки
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