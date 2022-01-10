Движение транспорта на пл.Свободы во время строительства метро частично сохранят Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поставил задачу свести к минимуму ограничения движения во время строительства новых станций метро. Об этом стало известно во время инспекции нижегородского метрополитена.

В первую очередь мэр посетил тоннель на станции "Горьковская", откуда планируется начать строительство продолжения ветки метро.

Юрий Шалабаев отметил, что такие стройки всегда связаны с ограничениями движения транспорта, что вызывает неудобства для горожан.

"Я дал поручение центру организации дорожного движения совместно с проектировщиками и ГУММиДом ещё раз проработать эти вопросы, чтобы ограничения оказывали минимально возможное воздействие на городскую жизнь. Я имею в виду и площадь перекрываемых улиц, и время действия запретов. Например, рассматривается вариант неполного закрытия площади Свободы, ищем возможность оставить хотя бы несколько полос", – заявил градоначальник.

Главный инженер ГУММиД Сергей Горбунов добавил, что подрядчику предстоит освободить стройплощадки от коммуникаций и соорудить железобетонные котлованы. По самым оптимистичным прогнозам, проходческий щит для прокладки тоннеля начнёт свой путь не раньше ноября.

Согласно информации, щит диаметром 6 м и длиной 80 м будет проходить примерно 250 м в месяц. Таким образом, тоннель будет проложен примерно за полгода. Окончание строительства запланировано на конец 2025 года.

Специалисты прогнозируют, что после открытия двух новых станций метро – на пл.Сенной и пл. Свободы – пассажиропоток увеличится в 2-2,5 раза.

Ранее сообщалось, что в марте 2022 года проект подготовки территории строительства будет направлен на экспертизу. В него входит три стартовых котлована: на улице Горького и на площадях Свободы и Сенной. Поскольку автостанция "Сенная" попадает в зону строительного котлована, её снесут.

Напомним, движение по ул. Горького ограничат уже с марта, а в апреле-мае начнут рыть котлован на пл. Свободы.

СПРАВКА:

Проектируемый участок метрополитена включает в себя 2 перегона, 2 станционных комплекса и тупики для оборота подвижного состава за станцией "Площадь Сенная". Ориентировочная строительная длина трассы по проекту 2021 года – 3,23 км. Количество строительных площадок – 5, минимальная глубина заложения – 24 метра.

В случае строительства по по проекту 2021 года будет предусмотрено три выхода из метро: около сквера 1905 года, напротив АО "Атомэнергопроект" и на пересечении улиц Горького и Ошарская. На станции "Площадь Сенная" также будет предусмотрено три выхода, один из которых будет расположен на месте существующей автостанции. Расположение ещё двух выходов обсуждается.