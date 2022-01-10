пример квитанции
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Нижегородцы получат квитанции нового образца на оплату газа. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Газпром Межрегионгаз Нижний Новгород".
Согласно информации, уже в феврале жители Нижегородской области уже в феврале получат квитанции нового образца на оплату услуг по газоснабжению.
В "платежку" добавлена новая информация:
В пресс-службе "Газпрома" отметили, что способы передачи показаний не изменяются.
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