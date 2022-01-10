Тарифы на электроэнергию в первой половине 2022 года не изменятся
Госуслуги и "ВКонтакте" станут доступны даже при нулевом балансе
Уже с марта ограничат движение в центре города для строительства метро
Строительство Ледовой арены начнется уже в 2022 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 1 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
01 февраля 2022 16:27  [53] Нижегородская область вошла в пятерку регионов-лидеров в рейтинге событийного потенциала
01 февраля 2022 16:18  [70] Два семейства летучих лисиц в зоопарке "Лимпопо" обзавелись потомством
01 февраля 2022 15:24  [161] Нижегородцы получат квитанции нового образца на оплату газа
01 февраля 2022 15:14  [112] Предприятия-лидеры по производству молока в 2021 году определены в Нижегородской области
01 февраля 2022 14:10  [198] Движение транспорта на пл.Свободы во время строительства метро частично сохранят
01 февраля 2022 13:51  [357] Нижегородские вузы возвращаются к дистанционному формату обучения
01 февраля 2022 13:38  [791] Число закрытых на карантин в Нижегородской области школ увеличилось до 164
01 февраля 2022 13:28  [208] Парковку транспорта запретят на улицах Героя Попова и Баумана в Нижнем Новгороде
01 февраля 2022 12:32  [285] Коронавирусом за сутки в Нижегородской области вновь заболели более 1100 человек
01 февраля 2022 12:08  [196] Дизайнер привлечен к ответственности за нанесение надписи на фасаде здания в Нижнем Новгороде
Общество

Нижегородцы получат квитанции нового образца на оплату газа

01 февраля 2022 15:24  [161] Общество
пример квитанции

пример квитанции

Фото: пресс-служба компании

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нижегородцы получат квитанции нового образца на оплату газа. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Газпром Межрегионгаз Нижний Новгород".

Согласно информации, уже в феврале жители Нижегородской области уже в феврале получат квитанции нового образца на оплату услуг по газоснабжению.

В "платежку" добавлена новая информация:

  1. расшифровка счета для внесения платы по видам оказанных услуг;
  2. сведения о пересчетах за предыдущие периоды, если такие перерасчеты были;
  3. справочная информация о нормативах и объемах потребления газа;
  4. срок поверки счетчика – показания принимаются только при условии своевременной поверки.

В пресс-службе "Газпрома" отметили, что способы передачи показаний не изменяются.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Газопровод Газоснабжение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Маленькие комедии
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph