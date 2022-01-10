Нижегородцы получат квитанции нового образца на оплату газа Общество

пример квитанции Фото: пресс-служба компании

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нижегородцы получат квитанции нового образца на оплату газа. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Газпром Межрегионгаз Нижний Новгород".

Согласно информации, уже в феврале жители Нижегородской области уже в феврале получат квитанции нового образца на оплату услуг по газоснабжению.

В "платежку" добавлена новая информация:

расшифровка счета для внесения платы по видам оказанных услуг; сведения о пересчетах за предыдущие периоды, если такие перерасчеты были; справочная информация о нормативах и объемах потребления газа; срок поверки счетчика – показания принимаются только при условии своевременной поверки.

В пресс-службе "Газпрома" отметили, что способы передачи показаний не изменяются.