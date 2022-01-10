Должники могут защитить от списания минимальный гарантированный доход с 1 февраля Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

По инициативе "Единой России" с 1 февраля 2022 года должники могут защитить от списания минимальный гарантированный доход. Если у человека есть на содержании иждивенцы, защищенная сумма может быть увеличена. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Согласно информации, чтобы сохранить минимальный доход в размере прожиточного минимума трудоспособного человека, должнику необходимо написать заявление в Федеральную службу судебных приставов и указать один счет, на котором будут сохраняться средства.

"Если судебный пристав возбуждает дело о списании средств, в соответствии с законом он будет обязан предупредить человека о том, что у него такое право есть. Разъяснить, что для его реализации нужно указать один счет в одном банке, с которого деньги в объеме гарантированного минимального дохода ежемесячно списываться не будут", - сказал замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев.

Он напомнил также, что от списания защищен ряд социальных выплат. Причем, их списание может быть только добровольным - по письменному согласию гражданина. В перечень выплат, не подлежащих списанию, вошли все выплаты согласно актам Президента и Правительства, пособия беременным женщинам с невысоким доходом и средства соцконтракта.

Также с 1 февраля материнский капитал будет проиндексирован по фактической инфляции. Фракция партии обеспечила выполнение соответствующего поручения Президента и увеличение выплаты. Маткапитал проиндексирован по уровню фактической инфляции - на 8,4%, а не прогнозной, как было раньше. Этим видом господдержки смогут воспользоваться более 1 млн семей, сообщила вице-спикер Госдумы, глава комиссии "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова.

"После поручения Президента мы в сжатые сроки внесли соответствующие поправки, в приоритетном порядке законопроект был принят и подписан главой государства. Теперь важно, чтобы помощь до семей дошла в полном объеме, без сбоев и бюрократических препятствий. Мы внимательно будем следить за этим", - сказала она.

В 2021 году при рождении первого ребенка сумма материнского капитала составляла 483,8 тысяч рублей, при рождении второго - 639,4 тысячи рублей. С 1 февраля на первого ребенка можно будет получить 524,5 тысяч рублей, на второго - 693,1 тысячи рублей.

"Материнский капитал, как и другие социальные программы, необходимо актуализировать и увеличивать по мере возможности. Осенью прошлого года глава государства на первой встрече с депутатами Госдумы VIII созыва выступил с инициативой об индексации материнского капитала. И сегодня, 1 февраля, маткапитал проиндексирован по уровню фактической инфляции - на 8,4%, то есть в среднем он увеличиться на 40-50 тысяч рублей. Средства материнского капитала – это та мера поддержки семьи, которая влечет за собой позитивные демографические изменения. Кстати, сейчас в парламенте ведется работа над расширением возможностей использования материнского капитала", - отметила депутат Государственной Думы от Нижегородской области Наталья Назарова.

"Сегодня вступила в силу еще одна мера поддержки для социально уязвимых категорий граждан - защита минимального гарантированного дохода от списания за долги. Ко мне неоднократно на приемах обращаются нижегородцы, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. После всех тягот и испытаний, которые выпали им на долю, приставы "под ноль" списывают с них денежные средства. Такая система позволит не допустить, чтобы люди остались без средств к существованию", - добавила Наталья Назарова.