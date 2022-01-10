Доходы консолидированного бюджета Нижегородской области в 2021 году выросли на 15% Экономика

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НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Доходы консолидированного бюджета Нижегородской области в 2021 году выросли на 15% по сравнению с 2020-м. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, рост налоговых и неналоговых доходов произошел в основном за счет увеличения поступлений от налога на прибыль организаций – на 21 млрд рублей, НДФЛ – на 6,6 млрд, акцизов – на 4,5 млрд рублей.

"В 2020 году в Нижегородской области, как и во всей стране, наблюдалось снижение поступлений по налогу на прибыль в связи с пандемией. Но уже в 2021-м бизнес стал восстанавливаться, и отчисления по налогу на прибыль организаций выросли в итоге в 1,5 раза. В то же время увеличился фонд оплаты труда, благодаря чему возросли поступления НДФЛ в бюджет", - сказал Глеб Никитин.

В минфине региона отметили, что расходы консолидированного бюджета области в 2021 году составили 283,7 млрд рублей. Наибольший удельный вес – расходы на образование – 74,2 млрд рублей (26,2% в общих расходах); на социальную политику – 60,4 млрд рублей (21,3%); здравоохранение – 27,5 млрд рублей (9,7%).

Доходы областного бюджета Нижегородской области в 2021 выросли на 15,7% и достигли 245,1 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы увеличились на 24,1%, до 178,4 млрд рублей. Расходы областного бюджета составили 241,3 млрд рублей.

"Выполнены все действующие расходные обязательства, в том числе по национальным проектам, указам и посланию президента. В рамках различных нацпроектов, в частности, тысячи детей в регионе воспользовались новыми возможностями для получения знаний, девять муниципальных библиотек было модернизировано по модельному стандарту, для жителей благоустроили 120 общественных пространств и 179 дворов. Средства направлялись также на поддержку экономики, профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции", - сказала министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима.

Напомним, что бюджет региона на 2022 год был принят Заксобранием на заседании 21 декабря.

Доходы областного бюджета на 2022 год составят 228,4 млрд рублей, расходы – 236,9 млрд рублей. Дефицит – 8,5 млрд рублей, из них 3,4 млрд рублей - инфраструктурный бюджетный кредит, 5,1 млрд рублей – остатки на счетах. Без учета расходов за счет инфраструктурного бюджетного кредита и остатках на счетах дефицит в 2022 году – 0 рублей.

Наибольший удельный вес в 2022 году составляют расходы на реализацию следующих социально ориентированных государственных программ: