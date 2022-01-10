Несколько выставок различных форматов пройдет в нижегородском "Арсенале" в течение года Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Несколько выставок различных форматов пройдет в нижегородском "Арсенале" в течение года. Об этом рассказала заведующая Волго-Вятским филиалом ГМИИ им. А.С. Пушкина (ГЦСИ "Арсенал") Анна Гор во время пресс-конференции.

Она напомнила, что в 2022 году музей будет отмечать свой 25-летний юбилей.

Согласно информации, в течение года нижегородцев и гостей города ждет насыщенная событийная программа. Это и "Студенческий фестиваль", "Детские дни", фестиваль "Муму" и выставка современного искусства, привезенная из Норвегии.

"Детские дни" - это возможность посещение музея для нижегородских школьников с уникальной программой. Фестиваль "Муму" в июле станет новым событием для нижегородского open air: музейная музыка будет звучать на открытых пространствах. Это будет дворик НГХМА, Александровский сад, Верхне-Волжская набережная, там везде будет музыка музеев", - отметила Анна Гор.

В заключение она также сообщила, что в августе-ноябре 2022 года запланировано проведение выставки современного искусства, с участием нижегородских художников и частных коллекционеров.

Ранее сообщалось, что нижегородский "Арсенал" за 2021 год принял более 900 тысяч онлайн-посетителей.

Так, 113,4 тысячи человек посетили экспозиции очно, а ещё более 940 тысяч человек стали посетителями музея в дистанционном формате.