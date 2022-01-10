Депутаты исполняют желания детей в рамках благотворительных акций Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Депутаты фракции "Единой России" Законодательного собрания Нижегородской области исполняют желания детей в рамках благотворительных акций.



Так, депутат Александр Тимофеев исполнил мечту четырехлетнего Макара из Заволжья. У мальчика есть ограничения по здоровью, но он активный и любознательный ребенок.

Его новогоднее желание – отправиться в путешествие в олимпийский город Сочи, увидеть горы, море – родители оставили на сайте всероссийском благотворительной акции. Депутат откликнулся, навестил семью мальчика и вручил семье сертификат на поездку. Полет в Сочи состоится в начале марта, там мальчик вместе с мамой посетит с экскурсией достопримечательности города.

Мама Макара, Ольга, поблагодарила парламентария за то, что он подарил ребенку возможность увидеть настоящее море, горы и побывать в местах, где проходили олимпийские соревнования.

"Елка желаний" – прекрасная акция, ставшая уже традиционной для многих. Каждый желающий может откликнуться на просьбу ребенка и сотворить настоящее чудо. Рад, что у меня получилось принять в ней участие и исполнить желание Макара", – отметил Александр Тимофеев.

А депутаты регионального парламента Вячеслав Аксиньин и Валерий Антипов приняли участие в благотворительной акции "Новогодняя сказка", которая проходила в Лысковском муниципального округе. Они исполнили желания юных жителей округа. 9-летнему Максиму Киселеву подарили планшет. А 9-летняя Екатерина Мазилова, находящаяся на домашнем обучении, и 5-летняя Елизавета Павлова получили необходимую для них ортопедическую обувь.

"Когда нам предложили поучаствовать еще в одной благотворительной акции, мы с большим удовольствием исполнили желания ребятишек", - сказал Валерий Антипов.

Напомним, в Нижегородской области проходит новогодняя акция "Елка желаний". Ее цель – исполнить новогодние мечты детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья и ребят из многодетных семей или семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В регионе к акции присоединился весь партактив, а также депутатский корпус "Единой России". Они исполняют новогодние желания юных нижегородцев.

Исполнение заявок, поданных на участие в акции в 2021 году, продлится до 28 февраля 2022 года.