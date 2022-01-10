ЛУКОЙЛ стал спонсором Первенства России по самбо в Кстове Бизнес

ЛУКОЙЛ стал спонсором Первенства России по самбо в Кстове, сообщает пресс-служба компании.

В Международной Олимпийской Академии Спорта 31 января 2022 года стартовало первенство России по самбо среди юношей и девушек. Соревнования проходят при поддержке компании "ЛУКОЙЛ".

В течение четырех дней более 600 сильнейших спортсменов со всей страны будут бороться за призовые места и путевки на первенства мира и Европы. Именно сейчас в кстовской Академии Спорта формируется сборная России по самбо. В первый день первенства было разыграно четыре комплекта наград из 18.

В церемонии награждения призеров приняли участие представители ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез": заместитель генерального директора по связям с общественностью Антон Гребень, заместитель генерального директора по поставкам Сергей Мокшанцев и начальник отдела социальных программ Александр Костерин.

"Компания "ЛУКОЙЛ" не первый год поддерживает соревнования в Академии Спорта. И конечно, сегодня мы с большим удовольствием находимся здесь и болеем за самбистов", – сказал заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ"), депутат Законодательного собрания Нижегородской области Антон Гребень.