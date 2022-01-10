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Бизнес

Юрий Станкевич и Михаил Першин обсудили проблемы обеспечения кадрами реального сектора экономики России

01 февраля 2022 18:29  [90] Бизнес

Депутат Государственной Думы (фракция "Единой России") Юрий Станкевич в рамках рабочего визита в Нижегородскую область посетил ПАО "Завод "Красное Сормово" (входит в ОСК), сообщает пресс-служба НРО партии "Единая Россия".

Как отметил генеральный директор завода "Красное Сормово", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Михаил Першин, сейчас на предприятии строится серия сухогрузов проекта RSD59 из 11 судов. Все теплоходы будут переданы заказчику в течение этого года. Кроме того, завод планирует расширить производственные мощности и увеличить объемы производства.

Депутата познакомили с производственными процессами промышленного предприятия. А на встрече Юрий Станкевич и Михаил Першин обсудили проблемы обеспечения высококвалифицированными кадрами сферу промышленности.

"По данным мониторинга Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей (НАПП), многие региональные предприятия сталкиваются с дефицитом кадров. По подсчетам НАПП, сейчас нижегородской промышленности не хватает порядка 15 тысяч специалистов. Это достаточно серьезная проблема, которая требует системных решений, тем более что от качества инженерно-технических кадров сегодня зависит конкурентоспособность государства", - подчеркнул Михаил Першин.

Юрий Станкевич отметил, что подобная ситуация сегодня наблюдается во всех регионах, поэтому необходимо создавать единые подходы к профориентации молодежи по всей стране.

"Для нас с коллегами и из Правительства России, и из Государственной Думы это одна из приоритетных задач, над которой мы сейчас работаем. Мы знаем, что премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о планах по созданию образовательно-производственных кластеров в России. Это позволит учащимся техникумов получать востребованные профессии, а производствам – подготовленные кадры. Это начало большой работы, которая запланирована для стабилизации ситуации с кадрами в реальном секторе экономики России", - отметил Юрий Станкевич.

Завод "Красное Сормово" стал одним из первых предприятий в России, где инициировали совместный со школами и вузами проект подготовки высококвалифицированных специалистов для отрасли. Об этом сообщил Михаил Першин. В 2021 году состоялось открытие образовательно-судостроительного кластера Нижнего Новгорода, куда вошли министерство образования Нижегородской области, девять школ Сормовского района, НГТУ им. Р.Е. Алексеева, ВГУВТ, профильные техникумы и учреждения дополнительного образования.

"Кластер позволяет объединить усилия промышленников, ученых и педагогов в подготовке кадров для судостроения, - пояснил Михаил Першин. – Школьники слушают лекции вузовских преподавателей, посещают выездные уроки на заводе, на производстве. Практика кластера показала, что ребята мало знают о работе промышленности страны, необходимых в реальном секторе экономики профессиях, а главное, о возможностях, которые дает работа в этой сфере. Когда дети знакомятся с настоящим производством, у них загораются глаза, им становится интересно. Нужно менять подходы к профориентации молодежи, больше рассказывать школьникам о всем разнообразии существующих профессий»".

Также Юрий Станкевич и Михаил Першин обсудили и другие вопросы, которые сегодня волнуют представителей промышленности, и лягут в основу дальнейшего взаимодействия.

"Красное Сормово"» – уникальное предприятие не только в масштабах региона, но и всей страны. Это предприятие с богатейшей историей – гордость российской и советской промышленности, которое сегодня успешно развивается. И таким производствам нужно особое внимание. Мы обсудили сегодня вопросы законодательной поддержки, которые позволят снять существующие барьеры для дальнейшего развития. Надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество!" - заключил Юрий Станкевич.

И сегодня стало известно, что Правительство поддержало инициативы "Единой России" в проекте кадровой подготовки "Профессионалитет". Партия предлагала перестроить систему профподготовки молодежи, ввести гибкие сроки обучения с возможностью их сокращения и перестроить систему заказа на специальности исходя из реальных потребностей рынка.

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Теги:
Завод Красное Сормово Образование Промышленность
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