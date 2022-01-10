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Бизнес

Банк "Открытие" вошел в число лидеров рейтинга интернет-банков для малого бизнеса Markswebb

02 февраля 2022 09:58  [85] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Банк "Открытие" стал одним из лидеров ежегодного рейтинга интернет-банков для бизнеса консалтингового агентства Markswebb – Markswebb Business Internet Banking Rank – 2021. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, он занял второе место в блоке "Депозиты и НСО" за сервис интернет-банка для малого бизнеса по размещению депозитов и начислению средств на неснижаемый остаток (НСО). Кроме того, банк стал третьим в блоке "Бухгалтерия и документооборот" и вошел в топ-5 в части сервисов для внешнеэкономической деятельности.

Эксперты Markswebb отметили, что интерактивная форма в "Бизнес-портале" позволяет клиенту точно рассчитать условия депозита и ожидаемый доход. Удобная навигационная связь с формой заявки упрощает клиентский путь, а отдельные формы для пополнения депозита и снятия средств помогают клиенту комфортнее управлять своим депозитным счетом.

Выбрать наиболее выгодный вариант в "Бизнес-портале" клиентам помогает калькулятор депозитов. Чтобы получить подходящее предложение с отображением доходности, в интернет-банке достаточно просто указать сумму, срок и дополнительные условия.

Онлайн можно не только разместить депозит, но и легко пополнить его или снять средства. Полная информация по любой сделке с депозитом круглосуточно доступна для просмотра и скачивания.

Кроме того, клиенты могут разместить деньги на НСО (начисление средств на остаток по счету). Этот продукт позволяет предпринимателям получать дополнительный доход, при этом сохраняя возможность оперативно снять средства, когда они потребуются.

Наряду с депозитами, высокую оценку получили решения "Бизнес-портала" для ведения бухгалтерии и документооборота. По мнению экспертов, такой результат был обеспечен улучшением клиентского опыта в выставлении и получении счетов на оплату, формировании закрывающих документов (актов и счетов-фактур), а также привлечением партнерских сервисов – например, для экспертной проверки договоров.

В части сервисов для ВЭД составители рейтинга отметили применение трекера SWIFT GPI, качество предоставления информации о валютных поступлениях, отправки платежей и валютного контроля.

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Теги:
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