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Общество

Число новорожденных увеличилось на 2,3% в январе в Нижегородской области

02 февраля 2022 11:49  [111] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Число новорожденных увеличилось на 2,3% в январе в Нижегородской области. Об этом сообщили в Главном управлении ЗАГС Нижегородской области.

Согласно информации, за первый месяц 2022 года в регионе родилось 1 913 малышей. В январе 2021 года было зарегистрировано 1 870 родившихся.

При этом самыми популярными именами у мальчиков стали: Артем (64), Александр (50) и Максим (46), у девочек – София (47), Виктория (44) и Анастасия (42).

Среди необычных январских имен – Феофан, Андраш, Зорик, Евдоким и Евсей у мальчиков и Рубина, Устина, Мелиса, Серафима и Доминика у девочек.

Главное управление ЗАГС Нижегородской области также напоминает, что до конца I квартала 2022 года продлено вручение медалей "Родившемуся в Нижегородской области". Родители могут получить памятную медаль в отделах ЗАГС до конца марта.

Ранее сообщалось, что в новогодние каникулы в Нижегородской области родились более 420 детей.

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Теги:
Дети Рождаемость
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