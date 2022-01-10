Пассажирские перевозки на ГЖД выросли на 13,1% в январе 2022 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

За январь 2022 года с вокзалов и станций Горьковской магистрали было отправлено более 2,4 млн пассажиров. Эта цифра на 13,1% превысила показатель за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба ГЖД.

Так, в январе на поездах дальнего следования было перевезено более 597 тысяч пассажиров (+17,4%), а на пригородных электричках - более 1,8 млн человек (+11,8%).

Пассажирооборот в январе 2022 года составил порядка 676 млн пасс-км (+27,6%). В частности, в дальнем следовании – более 597 млн пасс-км (+29,7%), в пригородном сообщении – порядка 78,6 млн пасс-км (+13,8%).

Напомним, по итогам 2021 года с вокзалов и станций Горьковской железной дороги было отправлено порядка 32,8 млн пассажиров: пассажиропоток на поездах дальнего следования составил более 6,8 млн человек, а на пригородных электричках - около 26 млн человек.

Ранее сообщалось, что проектирование маршрута электричек между Нижним Новгородом и Кстовом начнётся в текущем году.

СПРАВКА:

Пассажирооборот — показатель отражения объёма перевоза пассажиров в пассажиро-километрах и исчисляется как произведение количества пассажиров на расстояние перевозок.