Анна Попова: коронавирус утратил возможность проникать в легкие Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин "Коронавирус перестал проникать в легочную ткань и в основном поражает органы верхних дыхательных путей", - "Коронавирус перестал проникать в легочную ткань и в основном поражает органы верхних дыхательных путей", - заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости. "Вирус постоянно меняется, это его свойство. Он ищет самую лучшую форму, которая адаптирует его к организму человека. В поисках такой самой правильной формы, самого правильного аминокислотного состава вирус утерял один из рецепторов, который обеспечивал его тропность или способность проникать в легочную ткань", - рассказала глава Роспотребнадзора. Анна Попова уточнила, что "омикрон" преимущественно задерживается в верхних дыхательных путях, вызывая трахеит, а также бронхит у детей. По ее словам, тяжелые формы болезни, наблюдаемые ранее, он не провоцирует. Однако еще неизвестно, какие будут осложнения после него, так как с момента появления нового штамма прошло слишком мало времени. В заключение Анна Попова отметила, что предыдущие варианты коронавируса вызывали различные отдаленные осложнения. Поэтому на сегодняшний день необходимо сделать все, чтобы не заболеть. Ранее сообщалось, что в Нижегородской области по состоянию на 1 февраля было подтверждено 69 случаев заражения новым штаммом коронавирусной инфекции "омикрон". Также напомним, что еще 2799 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за сутки по данным на 2 февраля.

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