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Общество

Водосточная труба на Большой Покровской будет восстановлена

02 февраля 2022 13:08  [99] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Водосточная труба, упавшая 1 февраля с дома №16 на ул. Большая Покровская, будет восстановлена. Об этом сообщает Pravda-nn.ru со ссылкой на Домоуправляющую компанию Нижегородского района Нижнего Новгорода.

Напомним, что 1 февраля часть водосточной трубы с дома №16 на ул. Большой Покровской рухнула вместе со снегом, упавшим с крыши. Жильцы вызвали сотрудников ДУКа, но до их прибытия труба была украдена человеком в костюме зебры.

По информации из ведомства, территорию огородили, и сегодня там идет очистка свесов кровли на домах №14 и №16. 

В домоуправляющей компании отметили, что восстановление водосточной системы будет выполнено в феврале 2022 года. Все части трубы в настоящее время убраны в подвальное помещение дома.

Ранее сообщалось, что более 3,5 тысяч нарушений очистки от снега и наледи было выявлено специалистами ГЖИ Нижегородской области.

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Теги:
ДУК Снег
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