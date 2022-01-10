Водосточная труба на Большой Покровской будет восстановлена

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин
Водосточная труба, упавшая 1 февраля с дома №16 на ул. Большая Покровская, будет восстановлена. Об этом сообщает
Pravda-nn.ru со ссылкой на Домоуправляющую компанию Нижегородского района Нижнего Новгорода.
Напомним, что 1 февраля часть водосточной трубы с дома №16 на ул. Большой Покровской рухнула вместе со снегом, упавшим с крыши. Жильцы вызвали сотрудников ДУКа, но до их прибытия труба была украдена человеком в костюме зебры.
По информации из ведомства, территорию огородили, и сегодня там идет очистка свесов кровли на домах №14 и №16.
В домоуправляющей компании отметили, что восстановление водосточной системы будет выполнено в феврале 2022 года. Все части трубы в настоящее время убраны в подвальное помещение дома.
Ранее сообщалось, что более 3,5 тысяч нарушений очистки от снега и наледи было выявлено
специалистами ГЖИ Нижегородской области.
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