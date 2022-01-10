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Общество

Новый детский сад в Балахне откроют в марте 2022 года

02 февраля 2022 13:15  [74] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Новый детский сад в Балахне откроют в марте 2022 года. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"За четыре года очередь в детские сады для малышей от полутора до трех лет сократилась в регионе в три раза. Только благодаря строительству детсада в Балахне появится еще 80 новых мест в дошкольных учреждениях. Это первый в городе детсад для малышей ясельного возраста. В Балахне проживает много молодых семей, поэтому такой объект здесь был просто необходим", - сказал он.

Строительство велось как по нацпроекту, так и на средства адресной инвестиционной программы региона на 2020-2022 годы, подпрограммы "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях" госпрограммы "Развитие образования Нижегородской области". Общая стоимость строительных работ превысила 83 млн рублей.

Известно, что общая площадь застройки вместе с озелененной территорией, игровой и физкультурной площадками превысила 1 200 кв. м.

Отмечается, что четыре группы малышей будут располагаться попарно в двух блоках, расположенных по краям здания. В состав каждой из четырех групп входят игровая, спальня, буфетная, туалетная комната. При входе в приемные через тамбур предусмотрены помещения для хранения колясок и санок. В центральной части здания размещены музыкальный зал, медицинский блок, кабинеты персонала, кухня и столовая, прачечная, служебно-бытовые помещения.

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Теги:
Балахна Детсады
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