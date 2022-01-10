"Центр гигиены и эпидемиологии" опроверг утечку персональных данных нижегородцев

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин
"Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области" опроверг утечку персональных данных. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ведомстве.
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области" сообщило, что информация, хранящаяся на серверах учреждения, защищена специализированным программным обеспечением. Утечки личных данных нижегородцев не было, а информация, распространенная 2 февраля, не соответствует действительности.
Ранее в СМИ появилась информация, что хакеры взломали сеть центра гигиены и эпидемиологии Нижегородской области и похитили личные данные сотрудников и почти 10 000 жителей.
Напомним, что в сентябре прошедшего года персональные данные детей из Нижегородской области оказались
в публичном доступе.
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