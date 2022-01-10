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Общество

Почти 200 пар в Нижегородской области заключат брак 2 февраля

02 февраля 2022 14:17  [106] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Почти 200 пар в Нижегородской области заключат брак 2 февраля. Об этом сообщили в ГУ ЗАГС по региону.

Согласно информации, в красивую дату 02.02.2022 связать себя узами брака планируют 192 нижегородские пары.

Всего же в феврале выйти замуж или жениться планируют 1 220 пар, что на 13% больше, чем в феврале прошлого года.

Связано это с тем, что на февраль приходится сразу три даты с уникальным сочетанием двоек: 02.02.2022, 12.02.2022 и "зеркальная"дата 22.02.2022.

Заявление на регистрацию брака 12.02.2022 подали 84 пары, 22.02.2022 – 192 пары. 
Главное управление ЗАГС Нижегородской области напоминает, что забронировать дату бракосочетания можно за год до регистрации, подав заявление лично в отдел ЗАГС по предварительной телефонной записи или дистанционно - через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Ранее сообщалось, что количество зарегистрированных браков в Нижегородской области в 2021 году увеличилось почти на 17%.

Так, в ушедшем году было заключено 18 787 браков.

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Теги:
ЗАГС
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