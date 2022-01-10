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Культура и отдых

Новое шоу Гии Эрадзе "Песчаная сказка" представят в Нижнем Новгороде с 5 февраля

02 февраля 2022 19:02  [98] Культура и отдых

Фото: предоставлено организаторами

Нижегородцы с 5 февраля смогут увидеть новое шоу заслуженного артиста России Гии Эрадзе "Песчаная сказка". На пресс-конференции в Нижегородском цирке 2 февраля Гия Эрадзе вместе с титулованными артистами Росгосцирка представили новое шоу.

По его словам, шоу "Песчаная сказка" обладает совершенно другой эстетикой, по сравнению с проектом "Бурлеск", который был представлен на манеже нижегородского цирка в прошлом году.

"Рад, что мы снова в Нижегородском цирке, в Нижнем Новгороде. В этом городе мы неоднократно выступали с гастролями, поэтому Нижний для нас уже почти родной город.
Новый проект очень необычен. Здесь много новых дизайнерских костюмов, эксклюзивные декорации, свет, звук, тонны багажа реквизита. В шоу задействовано много животных, в том числе верблюды, лошади, обезьяны, павлины", - отметил Гия Эрадзе.

Главной изюминкой "Песчаной сказки" является номер с бегемотами. По словам дрессировщика, народного артиста России Тофика Ахундова, подобных номеров нет ни в одном цирке мира.

"Бегемоты очень своеобразные животные. Занимаюсь ими с 2008 года. Бегемоты амбициозные, с характером, они совершенно непохожи на слонов. Вес одного бегемота уже составляет полторы тонны. Номер уникальный, ни в одном цирке мира такого вы не увидите", - рассказал дрессировщик.

В сюжетную линию "Песчаной сказки" вплетены уникальные цирковые номера.

По словам постановщиков, каждый номер является целой историей, в которой оживают загадочные герои и образы. Ловкие акробаты на мачте, головокружительные эквилибристы на рейнских колесах, акробаты на джамперах, мастера конной акробатики - жокеи, буффонадные жонглёры на моноциклах – семья Чугуновых, романтичные воздушные гимнасты на ремнях, искрометная клоунада и современный эстрадный балет – все это ждет зрителей нового шоу от "Королевского цирка".

Директор Нижегородского цирка Алена Кирилова подчеркнула, что все шоу Гии Эрадзе являются своеобразным знаком качества.

"Все с нетерпением ждут начала представлений. Многие, знаю, приходят посмотреть на шоу Гии Эрадзе не по одному разу. Мы приглашаем всех в нижегородский цирк и уверены, что представления пройдут с максимальным аншлагом. Город с нетерпением ждет начала "Песчаной сказки", - сказала директор Нижегородского цирка.

Дрессировщица, воздушная гимнастка, исполнительница главной роли в шоу "Песчаная сказка" Екатерина Запашная поделилась своими ощущениями от работы над шоу.

По ее словам, всем артистам повезло работать с Гией Эрадзе.

"Это очень зрелищное, интересно, необычное шоу. Для всех нас Гия Эрадзе - это вдохновение. Он очень идейный, энергичный человек. С ним интересно работать. Если говорить о своей работе, то иногда были моменты страха, особенно в моменте с падением с высоты. Мы говорим себе, что в такие моменты не нужно терять бдительность. Постоянно проводим работу над ошибками. Наши подписчики в инстаграме, конечно, тоже вдохновляют нас, они как двигатель", - рассказала артистка.

"Песчаная сказка" – не просто представление, это тематический спектакль с единым сюжетом. Таинственный, чарующий, притягательный, увлекающий в загадочный мир циркового искусства.

Нижегородцы смогут увидеть новое шоу Гии Эрадзе, каждые выходные, начиная с 5 февраля.

Заполняемость зала - не более 70%, масочный режим и социальная дистанция обязательны.

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