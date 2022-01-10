Директор МКУ "Ритуал" Наталия Мигунова отстранена от занимаемой должности Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Директор МКУ "Ритуал" Наталия Мигунова отстранена от занимаемой должности. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Дзержинска.

Согласно информации, со 2 февраля она временно освобождена от исполнения своих служебных обязательств.

"До окончания следственных действий будет назначен временный исполняющий обязанности директора муниципального учреждения", - сказал собеседник агентства.

В мэрии города также отметили, что дальнейшие действия по освобождению Наталии Мигуновой от должности будут зависеть от результатов следствия.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело в отношении депутата Думы Дзержинска Наталии Мигуновой.

По предварительным данным, в период с 2016 по 2019 года подозреваемая и иные лица фиктивно трудоустроили в МКУ "Ритуал" Дзержинска как минимум 7 работников, которые фактически там не работали.

В результате реализации преступной схемы было совершенно хищение бюджетных средств на сумму более 3 млн рублей.

СПРАВКА:

МКУ "Ритуал" осуществляет полномочия органов местного самоуправления г.о. Дзержинск в сфере организации похоронного дела. В частности, занимается безвозмездным предоставлением земельных участков под захоронения, текущим содержанием мест погребения, а также предоставлением гражданам справок, копий и выписок из документов.