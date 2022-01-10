Нижегородское предприятие увеличит выработку на 22% благодаря участию в нацпроекте Бизнес

Фото: пресс-служба правительства региона

Предприятие из Павловского района - ООО "Корона" планирует увеличить выработку на 22% благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда". Об этом сообщили в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

"Важнейшая задача для укрепления и развития нашей промышленности – увеличение конкурентоспособности нижегородской продукции. Благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда" на предприятиях внедряются бережливые технологии, которые позволяют без вложения дополнительных средств значительно улучшить экономические показатели. Причем довольно часто первые результаты видны еще до окончания работы экспертов на предприятии. Недавно мы со специалистами РЦК проанализировали результаты их работы. Оказалось, что, в среднем, на курируемых ими предприятиях уже в первые три месяца фиксируется десятипроцентный рост выработки. А по окончании работы экспертов выработка вырастает в среднем на 38%", - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

По его словам, серьезных результатов в столь сжатые сроки удается достичь благодаря тому, что еще на этапе аудита компании эксперты выявляют узкие места в производственной цепочке предприятия и предлагают эффективные решения по их устранению.

ООО "Корона" стало участником нацпроекта в конце 2021 года, а с октября на предприятии начали работу эксперты Регионального центра компетенций. В качестве пилотного потока был выбран процесс изготовление мотоблоков. По словам руководителя нижегородского РЦК Романа Рензина, благодаря проведенному экспертами РЦК аудиту, на потоке было выявлено 39 проблем, решение которых позволит значительно улучшить производственные показатели.

"Мы уже провели стандартизацию рабочих мест, внедрили систему "5S" – навели порядок и прописали стандарты для каждого сотрудника. Таким образом получилось сократить лишние запасы на 15%. Мы также оптимизировали использование покрасочной камеры, что дало прирост производительности на участке на 11% за счет снижения количества брака. К моменту окончания проекта на предприятии планируется увеличение выработки на 22%, сокращение времени изготовления продукции на 20% и также на 20% - сокращение незавершенного производства", - рассказал руководитель нижегородского РЦК Роман Рензин.

По словам директора ООО "Корона" Михаила Ермошина, компания планирует в ближайшие пять лет увеличение объема реализации товара минимум в пять раз, строительство новых производственно-складских корпусов площадью до 15 тысяч кв. метров, а также выход на зарубежные рынки.

Напомним, что Региональный центр компетенций Нижегородской области признан лучшим в РФ по итогам 2021 года согласно рейтингу Федерального центра компетенций.

Нижегородская область перевыполнила план по количеству компаний-участников нацпроекта "Производительность труда" более чем на 70% и занимает первое место в стране по этому показателю. При установленном плановом значении в 98 компаний сейчас в регионе 169 предприятий внедряют инструменты бережливого производства.