Строительство Ледовой арены начнется уже в 2022 году
Госуслуги и "ВКонтакте" станут доступны даже при нулевом балансе
Уже с марта ограничат движение в центре города для строительства метро
Нижегородцы смогут полететь на Кипр уже весной
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 3 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
03 февраля 2022 09:01  [87] Нижегородское предприятие увеличит выработку на 22% благодаря участию в нацпроекте
02 февраля 2022 18:42  [267] Нижегородских экспортеров приглашают к участию в международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия"
02 февраля 2022 14:01  [243] Офисы ЕРКЦ оказывают консультационные услуги жителям по предварительной записи
02 февраля 2022 13:48  [230] Чистая прибыль банка "Открытие" за 2021 год по РСБУ превысила 85 млрд рублей
02 февраля 2022 13:29  [251] ОМК поставила коррозионностойкие трубы для месторождения с повышенным содержанием сероводорода
02 февраля 2022 10:44  [259] МегаФон развернул частную сеть LTE на Эльгинском месторождении
02 февраля 2022 09:58  [254] Банк "Открытие" вошел в число лидеров рейтинга интернет-банков для малого бизнеса Markswebb
01 февраля 2022 18:29  [479] Юрий Станкевич и Михаил Першин обсудили проблемы обеспечения кадрами реального сектора экономики России
01 февраля 2022 18:04  [439] ЛУКОЙЛ стал спонсором Первенства России по самбо в Кстове
01 февраля 2022 13:22  [390] Артем Алешкин возглавил розничный блок банка "Открытие"
Бизнес

Нижегородское предприятие увеличит выработку на 22% благодаря участию в нацпроекте

03 февраля 2022 09:01  [87] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства региона

Предприятие из Павловского района - ООО "Корона" планирует увеличить выработку на 22% благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда". Об этом сообщили в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

"Важнейшая задача для укрепления и развития нашей промышленности – увеличение конкурентоспособности нижегородской продукции. Благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда" на предприятиях внедряются бережливые технологии, которые позволяют без вложения дополнительных средств значительно улучшить экономические показатели. Причем довольно часто первые результаты видны еще до окончания работы экспертов на предприятии. Недавно мы со специалистами РЦК проанализировали результаты их работы. Оказалось, что, в среднем, на курируемых ими предприятиях уже в первые три месяца фиксируется десятипроцентный рост выработки. А по окончании работы экспертов выработка вырастает в среднем на 38%", - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

По его словам, серьезных результатов в столь сжатые сроки удается достичь благодаря тому, что еще на этапе аудита компании эксперты выявляют узкие места в производственной цепочке предприятия и предлагают эффективные решения по их устранению.
ООО "Корона" стало участником нацпроекта в конце 2021 года, а с октября на предприятии начали работу эксперты Регионального центра компетенций. В качестве пилотного потока был выбран процесс изготовление мотоблоков. По словам руководителя нижегородского РЦК Романа Рензина, благодаря проведенному экспертами РЦК аудиту, на потоке было выявлено 39 проблем, решение которых позволит значительно улучшить производственные показатели.

"Мы уже провели стандартизацию рабочих мест, внедрили систему "5S" – навели порядок и прописали стандарты для каждого сотрудника. Таким образом получилось сократить лишние запасы на 15%. Мы также оптимизировали использование покрасочной камеры, что дало прирост производительности на участке на 11% за счет снижения количества брака. К моменту окончания проекта на предприятии планируется увеличение выработки на 22%, сокращение времени изготовления продукции на 20% и также на 20% - сокращение незавершенного производства", - рассказал руководитель нижегородского РЦК Роман Рензин.

По словам директора ООО "Корона" Михаила Ермошина, компания планирует в ближайшие пять лет увеличение объема реализации товара минимум в пять раз, строительство новых производственно-складских корпусов площадью до 15 тысяч кв. метров, а также выход на зарубежные рынки.

Напомним, что Региональный центр компетенций Нижегородской области признан лучшим в РФ по итогам 2021 года согласно рейтингу Федерального центра компетенций.

Нижегородская область перевыполнила план по количеству компаний-участников нацпроекта "Производительность труда" более чем на 70% и занимает первое место в стране по этому показателю. При установленном плановом значении в 98 компаний сейчас в регионе 169 предприятий внедряют инструменты бережливого производства.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нацпроект Предприниматели
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Маленькие комедии
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph