Строительная компания в Сарове задолжала сотрудникам более 11 млн рублей Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород" НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин Строительная компания в Сарове задолжала сотрудникам более 11 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Нижегородской области. Согласно информации, следователи расследуют уголовное дело, возбужденное в отношении генерального директора строительной компании. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 145.1 ч. 2 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). По версии следствия, в период с октября по декабрь 2021 года руководитель не выплачивал сотрудникам своей фирмы зарплату. Задолженность перед 107 работниками за это время составила 11 млн 330 тыс. рублей. В ведомстве утонили, что на данный момент задолженность перед работниками погашена в полном объеме. Тем не менее, следователи СК проводят комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательств по уголовному делу. Ранее сообщалось, что СК Строительная компания в Сарове задолжала сотрудникам более 11 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Нижегородской области. Согласно информации, следователи расследуют уголовное дело, возбужденное в отношении генерального директора строительной компании. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 145.1 ч. 2 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). По версии следствия, в период с октября по декабрь 2021 года руководитель не выплачивал сотрудникам своей фирмы зарплату. Задолженность перед 107 работниками за это время составила 11 млн 330 тыс. рублей. В ведомстве утонили, что на данный момент задолженность перед работниками погашена в полном объеме. Тем не менее, следователи СК проводят комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательств по уголовному делу. Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело в отношении депутата Думы Дзержинска

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