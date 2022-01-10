Русский музей фотографии откроется после ремонта 18 марта
Уже с марта ограничат движение в центре города для строительства метро
Нижегородцы смогут полететь на Кипр уже весной
Строительство Ледовой арены начнется уже в 2022 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 3 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Происшествия
03 февраля 2022 11:37  [123] Строительная компания в Сарове задолжала сотрудникам более 11 млн рублей
02 февраля 2022 18:30  [444] Более 3 млн бюджетных средств было похищено в результате противоправной деятельности МКУ "Ритуал"
02 февраля 2022 16:55  [3083] Один человек погиб в ДТП с автобусом в Автозаводском районе
02 февраля 2022 13:43  [835] СК возбудил уголовное дело в отношении депутата Думы Дзержинска
02 февраля 2022 10:33  [482] Восемнадцать детей пострадали на дорогах Нижнего Новгорода с начала года
02 февраля 2022 09:25  [473] Два человека погибли в ДТП в Нижегородской области 1 февраля
01 февраля 2022 11:44  [413] Более 14 тонн контрафактного алкоголя изъяли полицейские в Нижнем Новгороде
31 января 2022 17:00  [917] ГИБДД Нижнего Новгорода озвучила статистику нарушений ПДД с начала 2022 года
31 января 2022 12:11  [710] Рабочий погиб на стройке в Кстовском районе
31 января 2022 09:35  [550] Пять человек пострадали в ДТП в Богородском районе
Происшествия

Строительная компания в Сарове задолжала сотрудникам более 11 млн рублей

03 февраля 2022 11:37  [123] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Строительная компания в Сарове задолжала сотрудникам более 11 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Нижегородской области.

Согласно информации, следователи расследуют уголовное дело, возбужденное в отношении генерального директора строительной компании. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 145.1 ч. 2 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

По версии следствия, в период с октября по декабрь 2021 года руководитель не выплачивал сотрудникам своей фирмы зарплату.  Задолженность перед 107 работниками за это время составила 11 млн 330 тыс. рублей.

В ведомстве утонили, что на данный момент задолженность перед работниками погашена в полном объеме. Тем не менее, следователи СК проводят комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательств по уголовному делу.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело в отношении депутата Думы Дзержинска

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Саров Следственное управление
Поделиться:
Новости по теме
02 февраля 2022 13:43  [835] СК возбудил уголовное дело в отношении депутата Думы Дзержинска
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Маленькие комедии
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph