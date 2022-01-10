НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин
Строительная компания в Сарове задолжала сотрудникам более 11 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Нижегородской области.
Согласно информации, следователи расследуют уголовное дело, возбужденное в отношении генерального директора строительной компании. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 145.1 ч. 2 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).
По версии следствия, в период с октября по декабрь 2021 года руководитель не выплачивал сотрудникам своей фирмы зарплату. Задолженность перед 107 работниками за это время составила 11 млн 330 тыс. рублей.
В ведомстве утонили, что на данный момент задолженность перед работниками погашена в полном объеме. Тем не менее, следователи СК проводят комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательств по уголовному делу.
Ранее сообщалось, что СК возбудил
уголовное дело в отношении депутата Думы Дзержинска
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