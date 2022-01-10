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Общество

Давид Мелик-Гусейнов анонсировал открытие дистанционного центра по оформлению больничных

03 февраля 2022 12:28  [110] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Уже на этой неделе в Нижегородской области заработает региональный дистанционный центр по консультированию и открытию больничных листов. Об этом рассказал глава областного Минздрава Давид Мелик-Гусейнов в своём Instagram-аккаунте.

Он отметил, что поступает много объективных жалоб на старую, не адаптированную к пандемии схему выписки больничных листов.

Поэтому Министерство здравоохранения Нижегородской области совместными с Клинико-диагностическим центром и Приволжским Исследовательским Медицинским Университетом разработали новую, современную систему.

2 февраля в пробном режиме проект был протестирован и в ближайшие дни начнёт работу, рассказал министр здравоохранения.

Напомним, в свободное от работы время Давид Мелик-Гусейнов принимает звонки на "горячей линии" 122. Он рассказал, что чаще всего нижегородцы спрашивают, когда можно вызвать врача на дом ребенку и как получить бесплатные медикаменты.

Кроме того, глава Минздрава пояснил, почему при таких высоких показателях заболеваемости не вводится локдаун. По его словам, сократилась загруженность стационаров, а время пребывания заболевших в "красных зонах" уменьшилось с 9-11 дней до 4-5. Это позволяет поддерживать резерв коек в медучреждениях.

Ранее сообщалось, что в поликлиниках региона приостановлена диспансеризация.

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Теги:
больницы Давид Мелик-Гусейнов Коронавирус
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