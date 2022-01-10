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Общество

Сотрудники МЧС спасли собаку, застрявшую на опоре виадука над Окским съездом

03 февраля 2022 13:27  [104] Общество

Фото: пресс-служба ведомства

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Сотрудники МЧС спасли собаку, застрявшую на опоре виадука над Окским съездом. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, инцидент произошел еще 31 января около 10:00.

В пункт связи 50-ой пожарно-спасательной части поступило сообщение, что на опоре виадука, проходящего над Окским съездом, находится собака и не может выбраться.

Пять спасателей отправились на место. С использованием трехколенной лестницы и с помощью спасательный верёвки пожарные освободили собаку.

В пресс-службе МЧС отметили, что сразу после освобождения собака убежала в неизвестном направлении, прикусив одного из спасателей.

Напомним, что ранее неравнодушные нижегородцы спасли сбитую автомобилем косулю.

Предположительно косуля попала в ДТП, виновник которого скрылся с места. Материалы по данному факту направлены в полицию. После лечения косулю выпустили в естественную среду обитания.

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Теги:
Животные МЧС
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