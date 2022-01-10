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Сотрудники МЧС спасли собаку, застрявшую на опоре виадука над Окским съездом. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, инцидент произошел еще 31 января около 10:00.
В пункт связи 50-ой пожарно-спасательной части поступило сообщение, что на опоре виадука, проходящего над Окским съездом, находится собака и не может выбраться.
Пять спасателей отправились на место. С использованием трехколенной лестницы и с помощью спасательный верёвки пожарные освободили собаку.
В пресс-службе МЧС отметили, что сразу после освобождения собака убежала в неизвестном направлении, прикусив одного из спасателей.
Напомним, что ранее неравнодушные нижегородцы спасли сбитую автомобилем косулю.
Предположительно косуля попала в ДТП, виновник которого скрылся с места. Материалы по данному факту направлены в полицию. После лечения косулю выпустили в естественную среду обитания.
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