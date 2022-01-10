Сотню "ГАЗелей" закупил Вьетнам на междугородние маршруты

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Сто нижегородских микроавтобусов "ГАЗель NEXT Citiline" пополнили транспортные парки Вьетнама. Автомобили вышли на междугородные машруты на юге страны, сообщает пресс-служба "Группы ГАЗ".
В частности, автобусы закупил крупнейший транспортный перевозчик страны - компания Futa Bus Lines.
Машины перевозят пассажиров на трёх междугородных маршрутах, популярных, в том числе, у туристов: между крупным городом Далат и населёнными пунктами Баолок, Дон Дуонг и Суан Чыонг.
Как пояснили на автозаводе, "ГАЗель NEXT Citiline" уже получила высокую оценку у местных потребителей: в 2020 году были закуплены первые 50 автомобилей для работы в столичном Ханое.
С прошлого года во Вьетнаме ведутся продажи разных модификаций "ГАЗели NEXT", а также действуют сервисные центры.
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