Сотню "ГАЗелей" закупил Вьетнам на междугородние маршруты Бизнес

Фото: Группа ГАЗ

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Сто нижегородских микроавтобусов "ГАЗель NEXT Citiline" пополнили транспортные парки Вьетнама. Автомобили вышли на междугородные машруты на юге страны, сообщает пресс-служба "Группы ГАЗ".

В частности, автобусы закупил крупнейший транспортный перевозчик страны - компания Futa Bus Lines.

Машины перевозят пассажиров на трёх междугородных маршрутах, популярных, в том числе, у туристов: между крупным городом Далат и населёнными пунктами Баолок, Дон Дуонг и Суан Чыонг.

Как пояснили на автозаводе, "ГАЗель NEXT Citiline" уже получила высокую оценку у местных потребителей: в 2020 году были закуплены первые 50 автомобилей для работы в столичном Ханое.

С прошлого года во Вьетнаме ведутся продажи разных модификаций "ГАЗели NEXT", а также действуют сервисные центры.