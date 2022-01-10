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Подземный переход будет построен на площади Свободы в Нижнем Новгороде

03 февраля 2022 15:30  [91] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Подземный переход будет построен на площади Свободы в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.

Нижегородец поинтересовался, будет ли на площади надземный или подземный переход для пешеходов, и как изменится движение транспорта после строительства станции "Площадь Свободы".

Представили регионального правительства рассказали, что на площади будет построен подземный переход. Также они добавили, что после ввода новой станции метро организация движения транспорта будет полностью восстановлена в прежнем режиме.

Ранее сообщалось, что строительство котлована для метро на площади Свободы в Нижнем Новгороде планируется начать уже весной.

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Теги:
Метро Строительство
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