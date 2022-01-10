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Общество

Более 16 500 проверок оружия проведено в Нижегородской области за январь

03 февраля 2022 15:25  [64] Общество

Фото: пресс-служба Росгвардии

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Сотрудники Управления Росгвардии по Нижегородской области и регионального ГУ МВД России в январе 2022 года провели совместные проверки обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов, находящихся у граждан.

Всего за первый месяц 2022 года было проведено 16 500 проверок - это один из самых высоких показателей в ПФО.

Правоохранители выявили более 390 нарушений правил оборота оружия. В результате было изъято изъято 412 единиц различного вида гражданского оружия и полее полутора тысяч патронов к нему.

Кроме того, за январь силовики изъяли из незаконного оборота три единицы огнестрельного оружия.

При этом, за незаконное хранение оружия было возбуждено шесть уголовных дел.

В пресс-службе нижегородского Управления Росгвардии напомнили, что гражданам следует строго соблюдать правила хранения и ношения оружия, а за стрельбу в не отведённых для этого местах грозит административная ответственность.

Ранее сообщалось, как мужчина устроил стрельбу во дворе жилого дома в Дзержинске.

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Теги:
МВД Оружие Росгвардия
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