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Жильцы пострадавшего от взрыва газа жилого дома на пр. Ленина будут размещены в школе №185. Об этом сообщили в администрации города.
Согласно информации, там для них организован пункт временного размещения.
"Дал поручение в срочном порядке организовать горячее питание и воду. Люди оказались в сложной ситуации и вынуждены были в ночь оставить свои квартиры из-за хлопка газа. Районной администрации и соответствующим службам важно обеспечить их всем необходимым", - заявил мэр города Юрий Шалабаев.
Напомним, что хлопок газо-воздушной смеси произошёл в квартире на пятом этаже жилого газифицированного дома №30/4 на пр.Ленина.
Из дома эвакуированы 13 жильцов, одному из них потребовалась помощь медиков.
Прокуратура уже проводит проверку по данному инциденту.
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