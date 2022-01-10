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Анонсы событий для СМИ на 3 февраля 2022 года
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Общество

Жильцы пострадавшего от взрыва газа жилого дома на пр. Ленина будут размещены в школе №185

03 февраля 2022 22:20  [50] Общество

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Жильцы пострадавшего от взрыва газа жилого дома на пр. Ленина будут размещены в школе №185. Об этом сообщили в администрации города.

Согласно информации, там для них организован пункт временного размещения.

"Дал поручение в срочном порядке организовать горячее питание и воду. Люди оказались в сложной ситуации и вынуждены были в ночь оставить свои квартиры из-за хлопка газа. Районной администрации и соответствующим службам важно обеспечить их всем необходимым", - заявил мэр города Юрий Шалабаев.

Напомним, что хлопок газо-воздушной смеси произошёл в квартире на пятом этаже жилого газифицированного дома №30/4 на пр.Ленина.

Из дома эвакуированы 13 жильцов, одному из них потребовалась помощь медиков.

Прокуратура уже проводит проверку по данному инциденту.

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Теги:
Взрыв газа Юрий Шалабаев
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