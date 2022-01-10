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Бизнес

"ТНС энерго НН" напоминает, что оплатить электроэнергию необходимо до 10 февраля

04 февраля 2022 09:53  [67] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Гарантирующий поставщик электроэнергии напоминает, что, согласно действующему законодательству, счет за услуги энергоснабжения необходимо оплатить в срок до 10-го числа месяца, следующего за расчетным.

"ТНС энерго НН" рекомендует воспользоваться дистанционными сервисами и оплатить счет быстро, просто и безопасно.

Сделать это можно на официальном сайте гарантирующего поставщика nn.tns-e.ru можно осуществить оплату без предварительной регистрации через систему онлайн-платежей, используя карту Visa или MasterCard с необходимой суммой на счету. Зарегистрированные пользователи могут сделать это в "Личном кабинете".

Также оплатить счет можно с помощью мобильного приложения "ТНС энерго" для iOS или Android. На сайте nn.tns-e.ru в разделе "Установить мобильное приложение" размещены ссылки на скачивание и пошаговая инструкция, которая поможет зарегистрироваться и расскажет, как пользоваться приложением.

Ещё один быстрый и удобный способ оплаты – онлайн-сервисы и мобильные приложения банков-партнеров, а также система "Автоплатеж" от Сбербанка

Клиенты, у которых нет возможности оплачивать счета онлайн, по-прежнему могут без комиссии совершить платеж через кассы в отделениях Почты России, в терминалах самообслуживания "ТНС энерго НН", терминалах и кассах Сбербанка и других банков-партнеров и платежных агентов.

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Теги:
ТНС Энерго
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