Одиннадцать домов в Нижнем Новгороде временно остались без электроснабжения Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Одиннадцать домов в Нижнем Новгороде временно остались без электроснабжения. Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС. Согласно размещенной информации, в восьми домах Нижегородского района электричество отключено с 12:00 до 16:00. Так, под отключения попали объекты на улицах Ильинская, д. 43, 43б, 45, Сергиевская, д. 12, 12в и на ул. Почтовый съезд, д. 7, 11, 21. Кроме того, в период с 8:00 до 16:00 прекращено электроснабжение домов в Московском районе. Речь идет о домах на ул. Березовская д. 101, 102, 104/1. Отключения связаны с проведением плановых работ на системах жилищно-коммунального хозяйства.