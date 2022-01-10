Администрация Нижнего Новгорода рассказала о штрафах за неоплаченную парковку Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин Штрафы за неоплаченную парковку взимаются только на двух улицах, а именно на ул. Рождественской и Нижне-Волжской набережной. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Нижнего Новгорода. В настоящее время штрафы взимаются на ул. Рождественской и Нижне-Волжской набережной, где парковки действовали до начала реализации концессионного соглашения. Согласно законодательству, нарушителей правил парковки ожидает штраф в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; для должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для юридических лиц - от девяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. Согласно информации, на данный момент введены в опытную эксплуатацию 112 парковочных зон, из которых 3 парковки закрытого типа на пл. Горького, ул. Ковалихинская и пл. Революции, 109 парковочных зон открытого типа. В настоящее время ведется тестирование системы управления и мониторинга парковочного пространства. Администрация города сообщит, когда работа парковок начнется в обычном режиме. Напомним, что в рамках заключенного Штрафы за неоплаченную парковку взимаются только на двух улицах, а именно на ул. Рождественской и Нижне-Волжской набережной. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Нижнего Новгорода. В настоящее время штрафы взимаются на ул. Рождественской и Нижне-Волжской набережной, где парковки действовали до начала реализации концессионного соглашения. Согласно законодательству, нарушителей правил парковки ожидает штраф в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; для должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для юридических лиц - от девяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. Согласно информации, на данный момент введены в опытную эксплуатацию 112 парковочных зон, из которых 3 парковки закрытого типа на пл. Горького, ул. Ковалихинская и пл. Революции, 109 парковочных зон открытого типа. В настоящее время ведется тестирование системы управления и мониторинга парковочного пространства. Администрация города сообщит, когда работа парковок начнется в обычном режиме. Напомним, что в рамках заключенного концессионного соглашения с ПАО "Мегафон" поэтапно вводится в опытную эксплуатацию сеть платного парковочного пространства. Всего в городе будет создано 7 400 машиномест. Планируется оборудовать 123 паркомата, 120 комплексов фото-видеофиксации, выполнить разметку и установить знаки по 119 адресам. Время нахождения автомобиля на парковке контролируется устройствами фотофиксации. Пользователь обязан в течение 15 минут с момента въезда на парковку осуществить оплату, выбрав удобный для себя способ: SMS на короткий номер, приложение для мобильных устройств под управлением операционных систем iOS, Android, паркоматы, в личном кабинете пользователя на информационном парковочном портале Нижнего Новгорода (parkovkinn.ru). Оплата парковки также возможна за час, сутки, месяц, год.

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