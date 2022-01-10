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Бизнес

Нижегородский филиал Т Плюс увеличил выработку тепла и электроэнергии в 2021 году

04 февраля 2022 11:47  [32] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Нижегородский филиал Т Плюс увеличил выработку тепла и электроэнергии в 2021 году. Об этом сообщили в компании.

Согласно информации, электростанции Нижегородского филиала Группы "Т Плюс" в 2021 году выработали 5,9 млрд кВтч электроэнергии, что на 2,7% больше, чем в 2020 году (5,7 млрд кВтч).

Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ составил 5,2 млн Гкал, увеличившись по сравнению с 2020 годом на 9,6% (4,8 млн Гкал).

Рост объемов производства тепловой энергии произошел за счет увеличения отпуска тепла в отборном паре и теплофикационной воде промышленным потребителям Новогорьковской ТЭЦ, а также в связи с холодной погодой и ранним началом отопительного сезона в 2021 году. Увеличение выработки электрической энергии связано с выполнением диспетчерского графика электрических нагрузок.

При этом коэффициент использования установленной электрической мощности станций Нижегородского филиала в 2021 году увеличился в сравнении c 2020 годом на 1,3 процентных пункта и достиг 45,7%.

В общей сложности электростанции Группы "Т Плюс" в 2021 году выработали 54,6 млрд кВтч электроэнергии, что на 6,4% выше показателя 2020 года (51,4 млрд кВтч). С коллекторов ТЭЦ и котельных компании отпущено 99,6 млн Гкал тепловой энергии, по сравнению с 2020 годом увеличение составило 8,5% (91,8 млн Гкал).

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Теги:
Т Плюс
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