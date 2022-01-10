Определены финалисты первого всероссийского конкурса "Лучник Future" Общество

Фото: организаторы мероприятия

Определены финалисты первого всероссийского конкурса "Лучник Future". Об этом сообщают организаторы.

Согласно информации, в шорт-лист вошли команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Саратова, Челябинска и Красноярска. Об этом стало известно по итогам онлайн-голосования членов экспертного совета и жюри конкурса.



В финал вышел 21 студенческий проект – по три работы в каждой из семи номинаций. Следующий этап "Лучник Future" - открытая защита финалистами своих проектов перед экспертами и жюри в середине февраля в Москве.



По мнению члена экспертного совета конкурса, начальника отдела по связям с общественностью филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Удмуртэнерго" Михаила Кротикова, "Лучник Future" - хорошая идея, которой давно надо было воплотиться в масштабный проект": "Для студентов это вполне комфортный мостик между теорией учебных аудиторий и практикой решения бизнес-задач, а также ценный опыт общения с коллегами, наставниками, представителями бизнес-сообщества".



"Креативные команды студентов постарались на совесть, у некоторых участников есть действительно здравые и занятные идеи. Если рассматривать совокупность работ, из каждой можно выделить оригинальные ходы и применить в практике", - отметила эксперт проекта, заместитель генерального директора "Socialism Pro", блогер Алена Маснева.



По словам декана Кубанского государственного университета, чья команда приняла участие в конкурсе, Валерия Касьянова, представленные кейсы позволяют студентам в полной мере проявить свой творческий потенциал, знания и навыки: "В свою очередь, участвующие в проекте бизнес-партнеры имеют возможность принять в ближайшем будущем на работу уже знакомых им креативных, талантливых, мотивированных молодых сотрудников".



Напомним, всего на конкурс было представлено 86 коммуникационных проектов. Свои работы прислали 70 студенческих команд из 34 вузов страны, расположенных в 17 городах России.



Для решения командам были представлены семь реальных pr-кейсов от шести партнеров конкурса – коммерческих и общественных организаций. Генеральным партнером "Лучник Future" выступил Тинькофф, свои задачи для решения также представили ТМК, Segezha Group, ЭР-Телеком, Группа ГАЗ и благотворительный фонд РДКМ.



Учредителем конкурса является дирекция Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник", оператором выступила коммуникационная группа JAMP.



Ознакомиться со списком финалистов конкурса студенческих команд "Лучник Future" можно по ссылке.