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Культура и отдых

Спектакль "У каждого свои недостатки" с Константином Юшкевичем пройдет 5 февраля в Нижнем Новгороде

04 февраля 2022 12:24  [82] Культура и отдых

Фото: организаторы мероприятия

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Спектакль "У каждого свои недостатки" с Константином Юшкевичем пройдет 5 февраля в Нижнем Новгороде в ДК "ГАЗ". Об этом сообщают организаторы.

По сюжету, главный герой - отец-одиночка, у которого на руках своенравная дочка-подросток и, в придачу – папаша-пенсионер, которого ни под каким соусом не хотят видеть даже в пансионате для престарелых.

Имея вполне земную работу Леонард (Константин Юшкевич) пишет романы, которые никому не интересны. Отчаявшись, он решает написать роман под женским псевдонимом. Произведение признали выдающимся, автор одержал победу в конкурсе, и его ждёт награда. Но, как он выкрутится из этой ситуации, ведь автор романа - женщина?

В главных ролях спектакля - известные артисты, знакомые зрителям по многочисленным киноролям: Константин Юшкевич, Евгения Дмитриева, Александр Феклистов, Анастасия Крылова.

Билеты на спектакль можно приобрести, в том числе, по "Пушкинской карте".

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Теги:
Спектакль Театры
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