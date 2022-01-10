Владимир Путин поддержал инициативы о возможности дистанционно выписывать электронные рецепты Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Президент России Владимир Путин поддержал инициативы "Единой России" о дистанционной продаже рецептурных лекарств и возможности дистанционно выписывать электронные рецепты. Об этом сообщили в партии.

Из-за омикрона нагрузка на амбулаторное звено выросла в разы. Лекарственное обеспечение, переход на электронные рецепты могли бы быть очень важными как для первичной системы здравоохранения, так и для пациентов, потому что качественное оказание медицинской помощи без этого невозможно, сказал глава комиссии "Единой России" по здравоохранению Денис Проценко, обращаясь к президенту.

"Важно в период сверхнагрузок использовать дистанционные технологии для выписывания рецептов для лечения пациента. Сейчас врач может только скорректировать свой диагноз, а за рецептами приходится обращаться лично. Предлагаем дать возможность врачу при наличии медицинской карты в бумажном и электронном виде осуществлять дистанционный прием, ставить диагноз и выписывать электронные рецепты", - отметил он.

Денис Проценко добавил, что ряд регионов к реализации таких технологий давно готовы. Более того, в столице в настоящее время из-за пандемии выписка больничных листов и их закрытие уже осуществляется с использованием телеконсультации без посещения поликлиники.

Также он предложил разрешить доставку рецептурных лекарственных препаратов пациентам - для маркированных лекарств по электронным рецептам. Денис Проценко предложил президенту поддержать с этой целью принятие федерального закона об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций. Законопроект, который позволит организовать доставку таких лекарств в пилотном режиме в отдельных регионах, уже внесен в Правительство. Его разработали Минэкономразвития и Минздрав вместе с "Единой Россией".

Президент назвал предложения логичными. "Эксперимент с электронными рецептами надо развивать. Он в целом показывает хороший результат", - сказал Владимир Путин.

Предложения партии на форуме также одобрил Минздрав.

Ранее "Единая Россия" предлагала правительству провести эксперимент в ряде регионов, которые наиболее готовы к торговле рецептурными препаратами онлайн.

"Это важное решение и для врачей, и для самих пациентов. Особенно сейчас, в период пандемии. Нагрузки на врачей колоссальные. Многие сферы переходят на дистанционный формат, в том числе и здравоохранение. Например, уже сейчас в Нижегородской области действует дистанционная форма консультирования, когда пациент болеет бессимптомно. Врач может посоветовать ему различные способы профилактики или лечения. Если же требуется приход врача либо госпитализация человека, то эта помощь оказывается", - отметил депутат Госдумы Артем Кавинов.

Депутат напомнил, что кроме того, по данным регионального минздрава, в ближайшие дни должен заработать дистанционный центр по консультированию и открытию больничных листов.

"Переход на электронные рецепты станет хорошей дополнительной помощью, чтобы разгрузить систему здравоохранения, а пациентам лишний раз не выходить из дома. В том числе тем, кто живет в отдаленных населенных пунктах, например, нашего северного округа", - считает Артем Кавинов.

Напомним, продажа рецептурных лекарств через интернет была разрешена в условиях пандемии до конца 2020 года. "Единая Россия" неоднократно заявляла о необходимости сделать эту возможность бессрочной. В частности, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в ходе обсуждения проблемы с профильными ведомствами и экспертами отмечал, что ограничения можно снять, если нет очевидных препятствий. Предложение поддержали в Росздравнадзоре.