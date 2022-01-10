Игорь Норенков: "Благодаря существенному упрощению получения статуса резидента на территорию ОЭЗ придут новые инвесторы" Экономика

Игорь Норенков Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Благодаря существенному упрощению получения статуса резидента на территорию ОЭЗ придут новые инвесторы", - сказал председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков, комментируя внесения поправок в закон об Особых экономических зонах (ОЭЗ).

По его словам, правительство Российской Федерации поддержало подготовленные Минэкономразвития поправки в законодательство об особых экономических зонах.

"Следствием их принятия станет повышение эффективности администрирования таких зон и упрощение ряда процедур для их резидентов. Данный законопроект направлен на развитие инвестиционного климата в стране, что особенно актуально для Нижегородской области, где функционирует ОЭЗ "Кулибин", – сказал Игорь Норенков.

"Минэкономразвития России предлагает объединить промышленно-производственные и технико-внедренческие типы ОЭЗ, а также расширить перечень разрешенных видов деятельности для их резидентов. Полагаю, что это позволит привлечь больше резидентов. Благодаря существенному упрощению получения данного статуса, а также сокращению финансовых и временных издержек, на территорию ОЭЗ "Кулибин" придут новые инвесторы, будут запущены новые производства и созданы дополнительные рабочие места", – подчеркнул парламентарий в заключение.

Ранее сообщалось, что с принятием поправок в закон кандидатура резидента будет рассматриваться регионом без участия экспертного и наблюдательного совета. Такая гибкость механизма позволит принимать решение по инвестору за 15 дней вместо нынешних 40.