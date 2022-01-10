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Бизнес

Банк "Открытие": инфляция в феврале составит 9,1%

04 февраля 2022 14:38  [48] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Банк "Открытие": инфляция в феврале составит 9,1%. Об этом заявил старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка Максим Петроневич.

Согласно прогнозам компании, в годовом выражении по итогам февраля инфляция в России составит около 9,1% г/г по сравнению с 8,4% по итогам декабря 2021 г. и 8,9% по итогам января 2022 года. Замедление роста годовых темпов инфляции связано с эффектом базы – в феврале 2021 года рост цен был также достаточно высоким, составив 0,8% м/м.

Основным драйвером инфляции останутся мировые цены на продовольствие: рост долларовых цен лишь усилился в результате снижения курса рубля. Исторического максимума в январе достиг индекс мировых цен на продовольствие, рассчитываемый "Открытие Research" по товарам, которые активно импортируются/экспортируются Россией или цена которых достаточно тесно связана с мировыми бенчмарками, с учетом весов, приближенных к структуре корзины расчета ИПЦ. За последние три месяца рост цен составил 16% в долларовом выражении и 24% в рублевом. Меры правительства, направленные на сдерживание проникновения роста внешних долларовых цен во внутреннюю инфляцию – а по экспорту зерновых в настоящий момент пошлина составляет 70% сверх установленной цены – не работают в случае ослабления рубля.

Поэтому решение о приостановке валютных интервенций Банка России на неопределенный срок до окончания периода волатильности на валютном рынке, принятое 24 января, может рассматриваться прежде всего как мощная антиинфляционная мера: покупки валюты в рамках бюджетного правила составляли рекордные 36,6 млрд рублей ежедневно (около $9,5 млрд в месяц), что, по оценкам "Открытие Research", составляет чуть менее половины валютных поступлений от нефтегазового экспорта, то есть по всем меркам значительны. После этого рубль – под воздействием этой меры и смягчения риторики между Россией и западными странами – укрепился с пиковых 80,4 рублей за доллар до наблюдаемых сейчас 76-77 рублей.

Рост инфляции, преобладание проинфляционных факторов и произошедший с начала января сдвиг рыночных ставок с 8,3-8,5% до уровней выше 9,5% подразумевает, что финансовый рынок подготовился к росту ключевой ставки на ближайшем заседании как минимум на 100 б.п. до уровня 9,5% и выше. Последние данные по инфляционным ожиданиям в январе, которые, оставаясь вблизи пиковых уровней, все же снизились с максимальных 14,8% до 13,7%, могут несколько смягчить ожидаемое решение Совета директоров Банка России, особенно если валютный рынок продолжит заметную коррекцию в оставшиеся до заседания несколько дней, но вероятность этого невелика.

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Теги:
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