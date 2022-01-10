Проект Центра ядерной медицины представлен в Нижнем Новгороде Бизнес

Проект центра Фото: министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин Проект Центра ядерной медицины (комплекса позитронно-эмиссионной томографии) представлен в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте Минграда Нижегородской области. Согласно информации, разработкой проекта занималось ООО "М1 Проект" по заказу ООО "РадиоМедСинтез". Центр планируется построить в Приокском районе по адресу Анкудиновское шоссе,1. Объем инвестиций превышает 1 млрд рублей. По итогам заседания члены Архитектурного совета приняли данное решение за основу для дальнейшего проектирования с учетом рекомендаций в части выявления главного входа. Ранее сообщалось, что центр Проект Центра ядерной медицины (комплекса позитронно-эмиссионной томографии) представлен в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте Минграда Нижегородской области. Согласно информации, разработкой проекта занималось ООО "М1 Проект" по заказу ООО "РадиоМедСинтез". Центр планируется построить в Приокском районе по адресу Анкудиновское шоссе,1. Объем инвестиций превышает 1 млрд рублей. По итогам заседания члены Архитектурного совета приняли данное решение за основу для дальнейшего проектирования с учетом рекомендаций в части выявления главного входа. Ранее сообщалось, что центр начнет работу к концу 2023 года. Инвестпроект по его строительству получил статус социального.

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