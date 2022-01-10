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Бизнес

Проект Центра ядерной медицины представлен в Нижнем Новгороде

04 февраля 2022 15:07  [65] Бизнес
Проект центра

Проект центра

Фото: министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Проект Центра ядерной медицины (комплекса позитронно-эмиссионной томографии) представлен в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте Минграда Нижегородской области.

Согласно информации, разработкой проекта занималось ООО "М1 Проект" по заказу ООО "РадиоМедСинтез". Центр планируется построить в Приокском районе по адресу Анкудиновское шоссе,1. Объем инвестиций превышает 1 млрд рублей.

По итогам заседания члены Архитектурного совета приняли данное решение за основу для дальнейшего проектирования с учетом рекомендаций в части выявления главного входа. 

Ранее сообщалось, что центр начнет работу к концу 2023 года. Инвестпроект по его строительству получил статус социального.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье Строительство
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