Проект Центра ядерной медицины представлен в Нижнем Новгороде

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин
Проект Центра ядерной медицины (комплекса позитронно-эмиссионной томографии) представлен в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте Минграда Нижегородской области.
Согласно информации, разработкой проекта занималось ООО "М1 Проект" по заказу ООО "РадиоМедСинтез". Центр планируется построить в Приокском районе по адресу Анкудиновское шоссе,1. Объем инвестиций превышает 1 млрд рублей.
По итогам заседания члены Архитектурного совета приняли данное решение за основу для дальнейшего проектирования с учетом рекомендаций в части выявления главного входа.
Ранее сообщалось, что центр начнет
работу к концу 2023 года. Инвестпроект по его строительству получил статус социального.
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