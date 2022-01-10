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Общество

"Мы с Вами, Россия!": нижегородцы провели акцию в поддержку российских олимпийцев в Пекине

04 февраля 2022 14:58  [39] Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Стометровый российский флаг в поддержку сборной нашей страны, которая выступит в Пекине на ХХIV Олимпийских зимних играх, развернули сегодня в Нижнем Новгороде. Флешмоб "Мы с Вами, Россия!" организовало региональное отделение "Молодой Гвардии Единой России".

В акции, которая прошла на площади Киселева, приняли участие активисты МГЕР и "Единой России", студенты, депутаты, к ним присоединились проходящие рядом нижегородцы, а автомобилисты поддерживали гудками, чтобы пожелать удачи спортсменам на предстоящей Олимпиаде.

"Мы пришли сюда поддержать нашу сборную. Сегодня в Пекине стартуют зимние Олимпийские игры. И, несмотря на то, что наши лучшие спортсмены вынуждены выступать не под российским флагом, не будет звучать гимн России и на трибунах не будет наших болельщиков, мы хотим показать, что вся страна с ними, мы всем сердцем болеем за них и гордимся ими. Нижегородцы желают всем российским спортсменам новых ярких рекордов и побед! Поддержим наших олимпийцев вместе!" - сказал руководитель регионального исполнительного комитета НРО партии "Единая Россия", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Алексей Антонов.

Сборную России на Олимпиаде в Пекине представят почти 200 спортсменов. В XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года примут участие 12 нижегородцев.

"Сегодня первый день олимпийских игр. В них примут участие наши земляки – 12 нижегородских спортсменов представят страну в различных видах спорта. Мы считаем несправедливыми те санкции, которые сейчас приняты в отношении российских атлетов. Этой акцией мы хотим поддержать наших на Олимпиаде-2022 в Пекине и пожелать каждому российскому спортсмену победы. Вся страна верит в вас!" - заявил и.о. руководителя регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Алексей Потехин.



Напомним, в состав национальной команды вошли Наталья Воронина, Дарья Качанова, Елизавета Голубева, Сергей Трофимов (конькобежный спорт) Артем Мальцев (лыжные гонки), Артем Галунин (лыжное двоеборье), Роман Трофимов (прыжки на лыжах с трамплина), а также пять игроков женского хоккейного клуба СКИФ - Ангелина Гончаренко, Елена Проворова, Виктория Кулишова, Оксана Братищева и Валерия Меркушева (в резервном списке голкиперов сборной).

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай). В главном спортивном событии года примут участие более четырех тысяч атлетов из 95 стран. Они выступят в семи видах спорта, включая 15 дисциплин, в которых будет разыграно 109 комплектов медалей. Соревнования в Пекине будут проходить с учетом серьезных антиковидных мер.

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Теги:
Единая Россия Олимпийские игры Флешмоб
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