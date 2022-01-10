Меры по предоставлению застройщикам компенсационных участков усовершенствованы в Нижегородской области Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Меры по предоставлению застройщикам компенсационных участков усовершенствованы в Нижегородской области. Об этом сообщили в министерстве земельных и имущественных отношений региона.

Согласно информации, с 4 февраля 2022 года в регионе вступает в силу постановление правительства, утверждающее порядок предоставления застройщику, принявшему на себя обязательства по завершению строительства многоквартирного дома, компенсационных участков.

Напомним, что закон "О регулировании земельных отношений в Нижегородской области" предусматривает возможность предоставления юридическому лицу компенсационного земельного участка в аренду без проведения торгов, если инвестор принимает на себя обязательства по вводу в эксплуатацию объектов незавершенного жилищного строительства и исполнению обязательств перед дольщиками, права которых были нарушены. Эти действия инвестора дают возможности признать проект масштабным.

"Принятие этого постановления было вызвано необходимостью совершенствования региональной нормативной базы, предусматривающей возможность предоставления компенсационного земельного участка. Указанная нормативная база позволяет учесть все затраты застройщика по завершению строительства проблемного объекта и сделать данный механизм инвестиционно привлекательным", - сказал министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

Отмечается, что в новом постановлении правительства Нижегородской области определен порядок взаимодействия органов власти с застройщиком, принявшим на себя обязательства по возведению недостроенного объекта. В нем пошагово прописана процедура предоставления компенсационного земельного участка.

Также постановление включает перечень затрат инвестора на завершение строительства "проблемного" дома, которые учитываются при подборе компенсационного земельного участка. Инвесторы уже начали работать по данной схеме.

Данный законопроект разработан министерством имущественных и земельных отношений совместно с инспекцией государственно строительного надзора.