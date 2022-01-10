Строительство Ледовой арены начнется уже в 2022 году
Нижегородцы смогут полететь на Кипр уже весной
Русский музей фотографии откроется после ремонта 18 марта
Госуслуги и "ВКонтакте" станут доступны даже при нулевом балансе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 3 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Экономика
04 февраля 2022 15:22  [93] Меры по предоставлению застройщикам компенсационных участков усовершенствованы в Нижегородской области
04 февраля 2022 14:02  [113] Игорь Норенков: "Благодаря существенному упрощению получения статуса резидента на территорию ОЭЗ придут новые инвесторы"
01 февраля 2022 15:50  [460] Доходы консолидированного бюджета Нижегородской области в 2021 году выросли на 15%
01 февраля 2022 15:35  [693] Должники могут защитить от списания минимальный гарантированный доход с 1 февраля
31 января 2022 18:18  [2307] Стоимость питания в школах Нижнего Новгорода вырастет на 20%
30 января 2022 11:28  [2338] Нижегородское УФНС с 31 января переходит на работу в дистанционном режиме
30 января 2022 09:50  [864] Нижегородские малоимущие семьи получат льготу для школьников в группе продленного дня
28 января 2022 12:23  [778] Кредиторская задолженность "Нижегородэлектротранса" составляет более 100 млн рублей
27 января 2022 12:09  [700] Депутаты ЗС НО поддержали обращение о регулировании цен на газ
27 января 2022 10:44  [717] ЗС НО поддержало обращение об увеличении финансирования обеспечения жильем молодых семей
Экономика

Меры по предоставлению застройщикам компенсационных участков усовершенствованы в Нижегородской области

04 февраля 2022 15:22  [93] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Меры по предоставлению застройщикам компенсационных участков усовершенствованы в Нижегородской области. Об этом сообщили в министерстве земельных и имущественных отношений региона.

Согласно информации, с 4 февраля 2022 года в регионе вступает в силу постановление правительства, утверждающее порядок предоставления застройщику, принявшему на себя обязательства по завершению строительства многоквартирного дома, компенсационных участков.

Напомним, что закон "О регулировании земельных отношений в Нижегородской области" предусматривает возможность предоставления юридическому лицу компенсационного земельного участка в аренду без проведения торгов, если инвестор принимает на себя обязательства по вводу в эксплуатацию объектов незавершенного жилищного строительства и исполнению обязательств перед дольщиками, права которых были нарушены. Эти действия инвестора дают возможности признать проект масштабным.

"Принятие этого постановления было вызвано необходимостью совершенствования региональной нормативной базы, предусматривающей возможность предоставления компенсационного земельного участка. Указанная нормативная база позволяет учесть все затраты застройщика по завершению строительства проблемного объекта и сделать данный механизм инвестиционно привлекательным", - сказал министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

Отмечается, что в новом постановлении правительства Нижегородской области определен порядок взаимодействия органов власти с застройщиком, принявшим на себя обязательства по возведению недостроенного объекта. В нем пошагово прописана процедура предоставления компенсационного земельного участка.

Также постановление включает перечень затрат инвестора на завершение строительства "проблемного" дома, которые учитываются при подборе компенсационного земельного участка. Инвесторы уже начали работать по данной схеме.

Данный законопроект разработан министерством имущественных и земельных отношений совместно с инспекцией государственно строительного надзора.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Долгострои Правительство Нижегородской области Строительство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Маленькие комедии
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph