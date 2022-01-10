Андрей Саносян: "Изменения в законодательстве об ОЭЗ способствуют улучшению инвестклимата в Нижегородской области" Бизнес

Андрей Саносян Фото: Юлия Горшкова

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян отметил важность изменений в законодательстве об особых экономических зонах.

Напомним, правительство России поддержало подготовленные Минэкономразвития России поправки в закон об Особых экономических зонах (ОЭЗ). Документом предлагается ускорить процесс получения статуса резидента и упростить процедуру прохождения согласования.

"Изменения в законодательстве об ОЭЗ способствуют улучшению инвестиционного климата в Нижегородской области. Они помогут решить те задачи, которые мы ставим на уровне региона. ОЭЗ – мощный инструмент для привлечения инвесторов, и упрощение его применения расширяет возможности как региона, так и предприятий", - сказал Андрей Саносян.

"ОЭЗ "Кулибин" в Нижегородской области относится к промышленно-производственному типу, то есть существует нормативная база, в которой обозначены определенные ограничения направлений деятельности предприятий-резидентов этой территории. Теперь же, когда "Кулибин" сможет выполнять функции ОЭЗ еще и технико-внедренческого типа, расширяется поле для деятельности и спектр тех инвесторов, которые потенциально могут стать нашими партнерами и создавать на территории Нижегородской области новые производства и, соответственно, новые рабочие места. Особенно актуально это в свете наших планов по расширению особой экономической зоны. Ожидаем, что изменения в законодательстве стимулируют увеличение темпов заполнения площадей", - подчеркнул Андрей Саносян.