Нижегородцы смогут оставить свои обращения администрации с помощью указателей с QR-кодами Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин В общественных пространствах Нижегородского района разместят указатели с QR-кодами со ссылками на В общественных пространствах Нижегородского района разместят указатели с QR-кодами со ссылками на "Платформу Лобачевский" соцсеть районной администрации , где жители смогут оставлять свои обращения и пожелания. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода. Согласно информации, такие информационные таблички уже появились в тоннелях на площадях Лядова и Минина, в скверах "Звездинский" и "Ковалихинский", а также на мостике через Похвалинский съезд. Глава Нижегородского района Илья Лагутин во время инспекционной проверки общественных пространств обратил внимание нижегородцев на то, что они могут оставлять свои пожелания и предложения на "Платформе "Лобачевский" и сайте администрации Нижегородского района. По его словам, инспекционные обходы общественных пространств совместно с представителями Общественной палаты города проводятся на регулярной основе по поручению главы города Юрия Шалабаева. Руководителя комиссии по ФКГС при Общественной палате Нижнего Новгорода Руслан Нигматзянов отметил, что за последнее время город очень сильно преобразился и важно сохранить красивые благоустроенные места. Хотелось бы, чтобы жители проявляли сознательность и с заботой относились к этим пространствам и вообще к городу в целом. Ранее сообщалось, что за три года в Нижегородской области было благоустроено более 1000 территорий.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+