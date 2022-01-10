Русский музей фотографии откроется после ремонта 18 марта
Госуслуги и "ВКонтакте" станут доступны даже при нулевом балансе
Уже с марта ограничат движение в центре города для строительства метро
Нижегородцы смогут полететь на Кипр уже весной
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 3 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
04 февраля 2022 16:19  [39] Мост через Волгу планируется возвести при строительстве Восточного обхода Нижнего Новгорода
04 февраля 2022 16:09  [36] Нижегородцы обратились к Михаилу Першину с вопросами по газификации и благоустройству
04 февраля 2022 15:46  [86] Нижегородцы смогут оставить свои обращения администрации с помощью указателей с QR-кодами
04 февраля 2022 15:41  [79] Нижегородский водоканал рассказал, как сэкономить на оплате холодной воды
04 февраля 2022 15:25  [112] Дорожники рекомендовали отложить поездки из Нижегородской области в Чувашию
04 февраля 2022 14:58  [112] "Мы с Вами, Россия!": нижегородцы провели акцию в поддержку российских олимпийцев в Пекине
04 февраля 2022 14:51  [345] ГЖИ Нижегородской области объяснила повышение размера платы за отопление
04 февраля 2022 14:13  [124] ННГУ вошел в состав научно-образовательного консорциума "Передовые ЭкоТехнологии"
04 февраля 2022 12:52  [155] Владимир Путин поддержал инициативы о возможности дистанционно выписывать электронные рецепты
04 февраля 2022 12:41  [141] Новый компьютерный томограф поступил в Борскую ЦРБ
Общество

Нижегородцы смогут оставить свои обращения администрации с помощью указателей с QR-кодами

04 февраля 2022 15:46  [86] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

В общественных пространствах Нижегородского района разместят указатели с QR-кодами со ссылками на "Платформу Лобачевский" и соцсеть районной администрации, где жители смогут оставлять свои обращения и пожелания. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, такие информационные таблички уже появились в тоннелях на площадях Лядова и Минина, в скверах "Звездинский" и "Ковалихинский", а также на мостике через Похвалинский съезд.

Глава Нижегородского района Илья Лагутин во время инспекционной проверки общественных пространств обратил внимание нижегородцев на то, что они могут оставлять свои пожелания и предложения на "Платформе "Лобачевский" и сайте администрации Нижегородского района.

По его словам, инспекционные обходы общественных пространств совместно с представителями Общественной палаты города проводятся на регулярной основе по поручению главы города Юрия Шалабаева.

Руководителя комиссии по ФКГС при Общественной палате Нижнего Новгорода Руслан Нигматзянов отметил, что за последнее время город очень сильно преобразился и важно сохранить красивые благоустроенные места. Хотелось бы, чтобы жители проявляли сознательность и с заботой относились к этим пространствам и вообще к городу в целом.

Ранее сообщалось, что за три года в Нижегородской области было благоустроено более 1000 территорий.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство
Поделиться:
Новости по теме
20 декабря 2021 19:06  [518] Более 1 000 территорий благоустроено в Нижегородской области за три года по нацпроекту "Жилье и городская среда"
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Маленькие комедии
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph