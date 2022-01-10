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Общество

Нижегородцы обратились к Михаилу Першину с вопросами по газификации и благоустройству

04 февраля 2022 16:09  [37] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Михаил Першин провел дистанционный прием граждан в рамках Недели приемов граждан по социальным вопросам, которую проводит партия "Единая Россия".

Согласно информации, к Михаилу Першину обратились жители поселка Торфосклад, которые попросили оказать помощь в подведении газа до домов.

"Одной из поднятых людьми проблем стала помощь в подведении газа до частных домов в населенных пунктах, где уже проложены газопроводы. Действительно, есть категории граждан, которым нужна поддержка государства, потому что они не могут самостоятельно оплатить все расходы по газификации. Нужна система льгот", - подчеркнул Михаил Першин.

Предложения о необходимости господдержки для отдельных категорий граждан, которым необходимо газифицировать дома, вносили и многие участвовавшие в написании Народной программы партии нижегородцы, добавил депутат.

"Сейчас мы с коллегами из Законодательного собрания и правительства Нижегородской области готовим такой законопроект. Надо учесть возможности бюджета региона, определить категории жителей, которые должны получить помощь в первую очередь. Законопроект планируется принять в весеннюю сессию", - сообщил Михаил Першин.

Кроме того, к депутату обратились жители Сормовского района, которые просили обратить внимание на отдельные проблемы в благоустройстве и жилищно-коммунальном хозяйстве района.

Нижегородец Александр Буланов предложил создать онлайн-проект, который помог бы жителям активнее участвовать в определении участков автодорог, где нужен ремонт. По словам сормовича, люди могли бы фотографировать дефекты дорожного покрытия в своем районе, присылать фото на общегородской сайт и затем голосовать онлайн, выбирая, что стоит срочно отремонтировать.

"Проект, который позволяет жителям самим выбирать приоритеты в ремонте дорог и площадок, благоустройстве парков и скверов, уже есть – это "Вам решать", - прокомментировал Михаил Першин. – Кстати, Нижегородская область стала одним из первых регионов России, где губернатор предложил участвовать в распределении бюджетных средств самим жителям, и это действительно справедливо. Конечно, как и любой проект, "Вам решать!" должен развиваться, расширяться, учитывая замечания и пожелания людей. Если жители считают, что стоит упростить процедуру подачи заявок на голосование, надо обязательно проработать такую возможность".

Депутат подчеркнул, что все обращения жителей взяты в работу, по всем будет приняты решения и даны ответы.

Напомним, общественные приемные "Единой России" с 31 января по 4 февраля проводят тематическую Неделю приемов граждан по вопросам социальной поддержки. В ней участвуют депутаты всех уровней и организации-партнеры, в частности, региональные отделения Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования и министерство социальной политики Нижегородской области.

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Теги:
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