Соревнования по конькобежному спорту пройдут в Нижнем Новгороде 5 февраля Спорт

Фото: Минспорта Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Соревнования по конькобежному спорту "Лёд надежды нашей – 2022" состоятся 5 февраля на стадионе "Труд". Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

В турнире примут участие конькобежцы из более чем 30 регионов России. Участники в разных возрастных категориях (от дошкольников до ветеранов) будут преодолевать дистанцию длиной 100 м

Старт программы соревнований - в 9:00.

Все участники соревнований получат памятные сувениры, а победителей и призёров наградят кубками, медалями и грамотами.

К мероприятию присоединятся официальные лица и почётные гости соревнований, победители и призёры чемпионатов мира и Европы, России и СССР.

В Минспорта уточнили, что соревнования пройдут в соответствии с актуальными требованиями Роспотребнадзора.

Напомним, юбилейная Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России – 2022" пройдёт в Нижнем Новгороде 12 февраля.

Кроме того, в Нижнем Новгороде на территории Щёлоковского хутора 19 и 20 февраля 2022 года будет организован второй "Нижегородский лыжный марафон".