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Бизнес

Банк "Открытие": до середины весны можно ожидать сохранения рубля на уровне 75-76 за доллар

05 февраля 2022 15:30  [1] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Банк "Открытие": до середины весны можно ожидать сохранения рубля на уровне 75-76 за доллар. Об этом заявил старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич.

По его словам, последние пять торговых сессий стали позитивными для российского валютного рынка. Несмотря на всплеск геополитической напряженности в середине прошлой недели, улучшение геополитического фона привело к продолжительному отскоку российской валюты. Политические консультанты нормандской четвёрки предупредили о безусловном соблюдении перемирия на Юго-Востоке Украины, а также приверженность минским соглашениям. По словам замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексея Зайцева, неприемлемой является даже мысль о войне между народами России и Украины, а глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: "Если это зависит от России, то войны не будет. Войны мы не хотим". Беларусь сообщила, что по окончании совместных учений российские войска покинут территорию страны.

"В результате по итогам прошлой недели российский рубль подешевел к доллару всего на 0,5%, но на фоне глобального укрепления доллара это оказалось лучше динамики большинства валют развивающихся и развитых рынков. На этой неделе рубль укрепился к доллару еще на 2,5%. Хотя в течение недели он подскакивал до максимума с ноября 2020 года (80,40 рублей за доллар), не взирая на поддержку со стороны приостановленных интервенций Банка России, с момента, когда появились сигналы снижения напряженности, рубль продолжает укрепляться и в настоящий момент торгуется в коридоре 76-77 рублей за доллар", - отметил эксперт.

В настоящий момент геополитическая премия, накопившаяся с начала декабря 2021 г., оценивается в 6-8%, и в отсутствие геополитических рисков курс доллара мог бы составить от 71 до 72 рублей. При этом весьма вероятно укрепление рубля до этого уровня под воздействием рекордных поступлений экспортной выручки в отсутствие компенсирующих интервенций Банка России и в случае резкой разрядки конфликта. В то же время шаги со стороны США, включающие разработку законопроектов о дополнительных санкциях, переброску сил НАТО и предложение назначить вакантное с 2009 г. место посла на Украине Бриджет Бринк, ранее занимавшей аналогичные должности в Тбилиси и Белграде накануне военный конфликтов в Югославии и Грузии, практически исключают данный сценарий. С большой вероятностью геополитическая неопределенность и "качели" на рынке в ближайшее время – с перерывом на Олимпиаду – сохранятся, и заметного укрепления рубля можно ждать ближе к лету. До середины весны ожидаем сохранения курса на уровнях 75-76 руб./долл.

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Теги:
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