Жильцам пострадавшего от взрыва газа подъезда будет выплачена материальная помощь Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Жильцам подъезда дома №30 корп. 4 на проспекте Ленина, пострадавшего в результате хлопка газа, после оценки ущерба планируется выплатить материальную помощь. Об этом сообщил глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Также мэр заявил, что на заседании оперштаба будет принято решение о возможности возвращения жильцов большинства квартир подъезда в свои жилища.

Юрий Шалабаев отметил, что жильцам квартир №36,39,40, которые больше всего пострадали в результате инцидента, будет подобран вариант расселения до окончания аварийно-восстановительных работ.

Глава администрации Ленинского района Александр Кулагин рассказал, что сотрудники ТСЖ оперативно восстановили тепловой контур и очистили кровли от снега. Решение о возобновлении подачи газа в двух отключенных стояках будет принято после их проверки сотрудниками газовой службы.

Кроме того, по решению оперативного штаба в доме введен режим чрезвычайной ситуации. Зона ЧС установлена в границах 2 подъезда. Жильцы подъездов, не пострадавших от хлопка газа, уже вечером 3 февраля смоги вернуться в свои квартиры.

Александр Кулагин заявил, что по желанию жильцы пострадавшего подъезда смогут разместиться в гостинице "Заречная".

Ранее сообщалось, что по факту взрыва газа в многоэтажке было возбуждено уголовное дело.

Напомним, что взрыв газа в жилом многоквартирном доме на пр. Ленина вечером произошел вечером 3 февраля.