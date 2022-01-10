Сотрудники ветеринарной службы выявили многочисленные нарушения в Парке им. 1 Мая Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Сотрудники ветеринарной службы выявили многочисленные нарушения ветеринарного законодательства в Парке им. 1 Мая. Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.

Согласно информации, сотрудники ветеринарной службы совместно с представителями Нижегородской межрайонной природоохранной прокуратурой провели проверку условий содержания животных в парке им. 1 Мая, расположенного на территории Канавинского района.

Сотрудниками оценивались условия содержания животных, условия их кормления и поения, оказания им ветеринарной помощи.

В ходе проведения проверки были выявлены многочисленные нарушения федерального ветеринарного законодательства РФ, а именно недооборудованный изолятор для больных животных, отсутствие ветеринарной аптеки и отсутствие маркированного уборочного инвентаря.

В отношении ООО "Парк 1 Мая" были возбуждены дела об административном правонарушении по статье 10.6 ч. 1 КоАП РФ, предусматривающей штрафы от 3000 до 5000 рублей для должностного лица и от 10000 до 20000 рублей для юридического лица.