Жильцы 10 квартир дома на пр. Ленина, пострадавшего от взрыва газа, вернулись в свои квартиры Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Жильцы 10 квартир дома на пр. Ленина, пострадавшего от взрыва газа, вернулись в свои квартиры. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев по итогам заседания оперативного штаба.

По его словам, после оценки экспертом состояния конструкций в подъезде оперштабом принято решение о возвращении жильцов в квартиры №№21,22,25,26,29,30,33,34,37,38.

"Ориентировочно до 9 февраля подрядная организация проведет работы по восстановлению стены между квартирами 39 и 40. После чего эксперты оценят проведенный ремонт и оперштаб примет решение о том, могут ли возвращаться в свои дома жители семи квартир №23,24,27,28,31,32,35. В выходные запланировано обследование квартир правой части подъезда со специалистами газовых служб. Кроме того, до конца февраля будут проведены ремонтные работы в наиболее пострадавших квартирах №39 и №40", - сказал он.

Напомним, что жильцам пострадавшего от взрыва газа подъезда будет выплачена материальная помощь.

Ранее сообщалось, что по факту взрыва газа в многоэтажке было возбуждено уголовное дело.

Напомним, что взрыв газа в жилом многоквартирном доме на пр. Ленина вечером произошел вечером 3 февраля.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода