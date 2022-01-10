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Общество

Несанкционированные свалки объёмом более 40 тысяч кубометров вывезут с территории Дзержинска в 2022 году

05 февраля 2022 16:23  [66] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Несанкционированные свалки объёмом более 40 тысяч кубометров вывезут с территории Дзержинска в 2022 году. Об этом сообщили в минэкологии региона.

Согласно информации, в 2022 году на территории городского округа Дзержинск будет продолжена кампания по ликвидации стихийных свалок, первый этап которой был успешно проведен в 2021 году. На эти цели выделено порядка 30 млн рублей. В этом году планируется ликвидировать несанкционированные свалки объёмом более 40 тысяч кубометров.

В конце 2021 года началась подготовка проектно-сметной документации для ликвидации крупной свалки твердых коммунальных отходов вблизи Игумновского полигона. Это обязательный этап включения проекта ликвидации свалки в программу "Чистая страна" национального проекта "Экология". Разработку проектно-сметной документации по заказу администрации г. Дзержинска ведет ГБУ Нижегородской области "Экология региона". Из бюджетов разного уровня на эти цели выделено 7,6 млн рублей.

"Мусор на этой территории копился с 80-х годов, он наносит существенный ущерб экологии. Благодаря участию в нацпроекте мы сможем не только очистить, но и рекультивировать территорию. В ближайшие годы вместо гор мусора мы хотим получить 11 гектаров зеленого леса. Ликвидация свалки вблизи Игумновского полигона – это решение еще одной экологической проблемы", - отметил первый заместитель главы города Дзержинска Глеб Андреев.

Заявка на включение объекта в программу "Чистая страна" будет направлена администрацией города после утверждения проектно-сметной документации и завершения инженерных изысканий летом текущего года. Площадь свалки – порядка 11 гектаров. По предварительным оценкам, общий объем отходов производства и потребления здесь составляет порядка 245 тысяч кубометров.

Напомним, реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента Российской Федерации Владимира Путина началась в стране с 2019 года.

Ключевые цели нацпроекта – эффективное обращение с отходами производства и потребления, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, улучшение качества питьевой воды для населения, сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством создания новых особо охраняемых природных территорий, экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, и сохранение уникальных водных систем, а также обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов. Нацпроект включает в себя 11 федеральных проектов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Срок реализации нацпроекта - с 2018-го по 2024 год.

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Теги:
Дзержинск Свалки Экология
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